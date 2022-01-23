Barco tetracampeão mundial, Bruschetta leva título da Regata do Inverso, em Ubatuba (SP)

A equipe de Ubatuba (SP), Bruschetta, tetracampeã mundial da classe J-24, terminou o final de semana, o primeiro da temporada, com dois títulos, na raia do Ubatuba Iate Clube.

Depois de vencerem a regata Eles & Elas com tripulação feminina pela primeira vez, a equipe comandada por Evandro Csordas e composta também por Fabinho Kiss, Júlio Falcão e Ricardo Delgado, foi campeã da 18ª edição da Regata do Inverso, onde as equipes não largam juntas e sim com tempos pré-determinados pela organização fazendo com que terminem o mais próximo uma das outras dando emoção.

O Bruschetta largou às 12h09 e foi o primeiro a cruzar às 14h22 deste domingo ,23, na regata que teve contorno na Ilha do Mar Virado por Boreste : "Regata peculiar onde a correção dos tempos é feita na largada e não na chegada. Mas a gente conseguiu alcançar o pessoal que largou antes da gente antes da metade, antes de contornar a Ilha e primeiros a cruzar a chegada. O vento oscilou, rondou, mas todos estavam concentrados , atentos e cumprimos os objetivos", disse Csordas.

A equipe conta também com Maurício Santa Cruz, pentacampeão mundial, medalhista de Ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e Guadalajara, no México, em 2011, e com participações olímpicas. Maurício excepcionalmente não participa das regatas deste final de semana.

O Bruschetta terminou 2021 invicto, conquistando o título do Campeonato Brasileiro na classe RGS realizado em Ubatuba, ganhou também o Mini Circuito de Ubatuba, a Regata do Marinheiro e o Troféu das Ilhas.

Os próximos desafio da equipe serão a Copa Mitsubishi, em março, em Ilhabela (SP) e o Ubatuba Sailing Festival, em abril.