Barco Phytoervas 4Z inicia preparação e renova patrocínio

Após a estreia em 2021 com importantes resultados na vela oceânica nacional, o Phytoervas 4Z Sailing Team já tem a agenda cheia para o ano de 2022. Eventos como a Copa IC Santos - Regata Volta Ilha das Cabras, em 5 de março e, no mesmo mês, a primeira etapa da Copa Mitsubishi, com regatas entre os dias 12 e 13 e os dias 19 e 20 de março, são os primeiros do time.

A equipe formada por 15 amigos velejadores está no seu período de treinamento antes de estrear nas competições em março deste ano. Para a nova temporada, o barco, que fica no Iate Clube de Santos (ICS), foi modificado para ganhar mais ritmo.

O modelo do Phytoervas 4Z Sailing Team é um Soto40 com as medições para correr na classe ORC, considerada a principal de rating no mundo. "Trocamos o estaiamento do barco para dar mais segurança nas velejadas. Fizemos toda remodelação do deck, colocando um piso novo e trocamos o gurupés para ter um balão maior e dar mais velocidade ao barco''.

- Renovamos e intensificamos também o patrocínio da marca de cosméticos Phytoervas e, com isso, estamos programando a troca de velas - comentou Marcelo Sansone, velejador da equipe.

Segundo os representantes do Phytoervas 4Z Sailing Team, as modificações foram feitas pensando também nos adversários para ter alternativas durante as regatas.

- Isso faz a nossa equipe sair da zona de conforto. Continuamos todos juntos, de 15 a 16 amigos na equipe. Nosso time é bem unido e estamos focados no calendário definido junto com a Phytoervas - finalizou Sansone.

Entre os dias 2 e 10 de abril, o barco ficará em exposição no Rio Boat Show no Rio de Janeiro (RJ).

A parceria com a marca Phytoervas teve início em julho do ano passado na participação da equipe na Semana Internacional de Vela de Ilhabela, uma das principais competições de vela oceânica da América do Sul.

- Estamos muito contentes com a parceria. A Phytoervas é uma marca voltada aos produtos naturais e à sustentabilidade. A vela tem toda a conexão com o propósito da marca! Estamos também com foco na alta performance e com o que o barco pode nos proporcionar com essa parceria - disse Sansone.

- Estamos conscientes e focados em fazer entregas de qualidade para a Phytoervas. Ela é fundamental para mantermos nosso alto rendimento: foi o que contribuiu para o reforço de jogo de velas, por exemplo. Estamos muito contentes e nosso primeiro evento com a empresa será antes das primeiras regatas da temporada! Queremos que todos tenham resultados satisfatórios durante as competições - concluiu.

Entre os destaques no calendário, a equipe já está confirmada para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela de 2022, que será realizada entre os dias 23 e 30 de julho, e para a Regata Santos Rio, no dia 4 de novembro.

- Estou muito satisfeito com o nosso barco, o equipamento e a tripulação! Em nosso ano de estreia, fomos vice-campeões do Brasileiro e ganhamos a última etapa da Copa Mitsubishi! Para coroar esse ano de estreia, consolidamos o patrocínio com a Phytoervas. A felicidade é enorme pela renovação com um calendário cheio pela frente. Parabenizo a todos, e vamos em frente! Somos uma tripulação de amigos e o foco é continuar crescendo - comentou o comandante Marcelo Bellotti.

A tripulação é formada por Alexandre Wissenbach, que também é comandante do Montecristo e outros velejadores com experiência em regatas de alto nível em diversas classes, a maioria com resultados expressivos tanto em competições nacionais quanto internacionais.