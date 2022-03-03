Barco Phytoervas 4Z disputa Regata Volta da Ilha das Cabras na sua estreia da temporada

No próximo final de semana, o Barco Phytoervas 4Z faz a sua estreia em competições no ano. A equipe estará na disputa da primeira etapa da Copa ICS: a Regata Volta Ilha das Cabras, que acontece no sábado (5), no Guarujá (SP). A competição é tradicional e tem como proposta a realização de regatas de percurso, onde os barcos têm como referência uma marca de percurso, diferente das regatas barla-sota, onde boias demarcam a prova.

O time, composto por 16 tripulantes, estava em período de treinamentos e ajustes no barco. A equipe vê na competição a primeira oportunidade de testar as melhorias planejadas para a temporada.> Sede da vela na Rio-2016 será núcleo de base para formação de talentos

- É nossa competição de estreia no ano, então acho que o ponto importante é entendermos se todos os ajustes que fizemos no barco foram satisfatórios. Vão ter algumas competições na sequência, então sempre temos essa preocupação de entender se as inovações que a gente fez estão funcionando bem. Esse é um dos nossos objetivos nessa regata - afirma Marcelo Bellotti, comandante do barco.

- É uma regata relativamente simples, que não demora muito tempo, ainda mais se tratando do Barco Phytoervas 4Z, que é um barco muito rápido e que deve chegar entre os primeiros da flotilha. Vai ser bem divertido, espero que tenha uma intensidade boa de vento e que além da competição a gente consiga se divertir também - completa o comandante.

Uma das principais mudanças no barco em 2022 foi a compra de um novo jogo de velas, permitindo maior navegabilidade e rapidez durante as regatas. A melhoria foi possível graças à parceria com a patrocinadora Phytoervas, que foi renovada no início do ano.

Na competição, além de testar os novos equipamentos adquiridos, o time prepara a primeira ação da temporada junto com a marca parceira.

Dois colaboradores da Phytoervas receberam como prêmio a oportunidade de compor o time que estará presente em Santos. Eles receberão um kit de boas-vindas, com uniforme da equipe, toalhas e produtos da patrocinadora, além de participar de toda a preparação do time para a prova, com um briefing explicando o funcionamento da regata e os procedimentos de navegação.

- É natural que a gente entre na competição para ganhar, mesmo com a ação junto ao patrocinador, a nossa competitividade natural não consegue deixar de lado essa vontade. Vamos buscar a melhor performance, mesmo com um time híbrido, de pessoas mais experientes e pessoas com pouca ou nenhuma experiência. Acho que podemos figurar entre as primeiras posições da competição - diz Marcelo Bellotti.

Depois da disputa da primeira etapa da Copa ICS: Regata Volta da Ilha das Cabras em Santos, ainda no mês de março, o Barco Phytoervas 4Z terá pela frente a primeira etapa da Copa Mitsubishi, com regatas entre os dias 12 e 13 e os dias 19 e 20 de março, em Ilhabela (SP).