Barco paulista é o primeiro a se inscrever para 48ª edição na Semana Internacional de Vela de Ilhabela

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As inscrições para a 48ª edição da Semana Internacional de Ilhabela foram abertas na semana passada para as regatas de 24 a 31 de julho no no Yacht Club de Ilhabela (YCI), em parceria com a Prefeitura de Ilhabela.

Depois de um ano de ausência, a principal competição da modalidade na América Latina deve reunir mais de 100 barcos espalhados em seis classes no litoral norte paulista.

As inscrições são feitas pelo site www.sivilhabela.com.br para os veleiros nas categorias ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e HPE25. O evento também terá regatas virtuais como no ano passado e rígido protocolo de segurança em função da Covid-19.

Em 2021, o primeiro a garantir presença foi a equipe do Silvertip, do comandante Walter Adoglio, que fica na Represa do Guarapiranga, em São Paulo (SP). O veleiro é um Skipper 21 e está inscrito na classe RGS. Nas anteriores, o velejador correu com o barcos Squalus.

- Estou muito contente em poder participar da Semana de Vela de Ilhabela, o mais importante evento da vela brasileira, especialmente nesse ano onde todos ficaram muito reclusos em suas casas e não puderam participar tanto de regatas - disse Walter Adoglio, que participou de outras três edições da semana.

- Será um enorme prazer rever amigos. Tenho certeza que será um evento com muita segurança, a organização, a prefeitura de Ilhabela está tomando providências para que seja seguro. Estamos aí para celebrar, celebrar a vida principalmente né? - completou o participante.

O segundo mais rápido no gatilho nas inscrições foi o Bravo, de Jorge Berdasco. O veleiro é um Skipper 30 (30 pés) e medirá na classe ORC.

- É o campeonato mais importante que participamos com o Bravo, seja pelo número de participantes, como também, pelo nível dos barcos e tripulações. O retorno às regatas é cercado de muita expectativa e de vontade por parte da nossa tripulação. A Semana de Vela de Ilhabela, além de excelentes regatas é a ocasião onde encontramos os amigos de todo o Brasil - contou Jorge Berdasco.

Nos anos anteriores, o Itajaí Sailing Team foi o mais rápido nas inscrições para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Apesar de perder ‘no click’ a hegemonia, os catarinenses garantiram presença nas regatas a bordo do atualizado S40.

O barco de carbono está inscrito na classe ORC e chama atenção nas raias pelas cores laranja e azul. O Soto 40 construído em 2008 está em processo de re-pintura e ganhou novas velas.

- Mais uma vez ficamos entre os primeiros na inscrição. Participar das regatas é muito importante para Itajaí, que a cada ano busca deixar um legado na vela oceânica catarinense investido na modalidade e trazendo grandes eventos! É um grande momento da vela brasileira essa retomada da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Espero que a gente possa se encontrar em julho em total segurança - contou Alexandre Santos, do Itajaí Sailing Team.