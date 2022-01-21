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Barco Inaê Amstel Ultra se reforça para disputas da vela oceânica

Tradicional equipe da vela brasileira ganha patrocínio master da marca de cerveja holandesa Amstel Ultra
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LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 12:20

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:20

Um dos barcos mais tradicionais da vela brasileira abre a temporada 2022 com o patrocínio master da Amstel Ultra, marca de cerveja holandesa para o segmento de baixa caloria. O Inaê Sailing Team passa a se chamar Inaê Amstel Ultra e disputará os principais campeonatos da modalidade, incluindo o Brasileiro de ORC, Semana Internacional de Vela de Ilhabela e a Santos-Rio.
A equipe de Santos (SP) conta com uma tripulação amadora, mas com velejadores experientes em seu plantel ao longo de mais de duas décadas correndo os principais campeonatos da modalidade de oceano.
O novo veleiro será revelado ao público no próximo dia 22, no Iate Clube de Santos, na baixada santista. A primeira competição será no início de fevereiro em Florianópolis (SC) com as regatas Circuito Santa Catarina e Brasileiro de ORC.
O veleiro de 40 pés está em processo de adaptação para a temporada 2022. O Inaê Amstel Ultra é um First 40.7, projetado pelo renomado designer Bruce Farr. Apesar de ser um modelo de 1999, mais de 20 anos depois , o conceito barco continua sempre aparecendo entre os 10 primeiros colocados em diversos campeonatos mundo afora.
A embarcação, um cruiser racer, sofreu um total ‘REFIT’ em 2018 com um projeto de otimização desenvolvido pelo próprio Bruce Farr para correr na ORC Internacional, a 1ª. divisão da vela de oceano.
- A chegada da Amstel Ultra incentiva ainda mais a dedicação do time. Com os recursos que estamos recebendo, conseguimos montar uma equipe que, apesar de amadora, reúne grandes experiencias em funções que tínhamos algumas dificuldades. Tenho certeza de que pela experiência de cada integrante, teremos condições de velejar prazerosamente e certamente isso trará resultados positivos - disse Bayard Neto, comandante do barco Inaê Amstel Ultra.
- Nos últimos 20 anos, as empresas apoiadoras são aquelas em que os velejadores são empreendedores ou executivos. Tem sido raríssimo grandes marcas se ligarem a este tão nobre esporte. Esperamos que este seja apenas o ‘ponta pé’ inicial e que outras grandes marcas se somem a Amstel Ultra para apoiar, incentivar e desenvolver a vela de oceano. Aqui estão os maiores medalhistas olímpicos e diversos campeões mundiais do esporte a vela.
Para 2022, os velejadores fizeram um upgrade de equipamentos eletrônicos, que são sempre importantes informações para as estratégias durante as provas.
- Esperamos nos divertir com muito prazer durante as velejadas e quem sabe subir em um pódio ou outro - finalizou Bayard Neto.
Crédito: BarcoInaêAmstelUltrasereforçouparadisputasdavelaoceânica(Foto:Divulgação

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