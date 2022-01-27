Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Barco Inaê Amstel Ultra faz primeiro treino antes do Brasileiro de vela

Inaê Amstel Ultra disputará o Circuito Oceânico de Santa Catarina no mês de fevereiro
...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 12:19
O barco Inaê Amstel Ultra fez os primeiros treinos da temporada 2022 neste fim de semana em Santos (SP). A equipe tradicional da vela oceânica nacional já tem como primeiro desafio o Campeonato Brasileiro da classe ORC, que será realizado de 1º a 5 de fevereiro no Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). O evento fará parte do 33º Circuito Oceânico de Santa Catarina e contará com mais de 20 equipes.
Após vários ajustes e, principalmente, o novo design com a chegada da cervejaria holandesa como title sponsor, os velejadores do Inaê Amstel Ultra puderam testar o equipamento, ajustar velas e treinar largadas em Santos, no litoral de São Paulo.
O veleiro de 40 pés projetado pelo renomado designer Bruce Farr tem o objetivo de ficar entre os primeiros nas principais regatas do ano, incluindo a tradicional Semana Internacional de Vela de Ilhabela e a Santos-Rio. O barco é um chamado cruiser racer e já teve a bordo grandes nomes da modalidade, como Torben Grael e Lars Grael.
- O veleiro está ótimo, bem equilibrado e pronto para os novos desafios. No treino deste domingo (23) andou bem e está regulado. Agora é ajustar mais na viagem para Florianópolis e competir contra nossos qualificados adversários na vela oceânica - disse o comandante Bayard Neto.
O Inaê Amstel Ultra começou sua viagem pelo Atlântico até Santa Catarina nesta terça-feira. A ideia de antecipar a navegação rumo a Florianópolis foi a previsão de uma entrada de frente fria no Sul do País. Três integrantes da equipe farão a travessia e o restante da tripulação viaja no início da semana que vem.
- Tem uma frente já chegando em Porto Alegre (RS) e queremos o barco no local das disputas antes - completou Bayard Neto.
A equipe confirmou na semana passada a entrada da Amstel Ultra como patrocinadora principal. O barco ganhou adesivação que remete às cores da cervejaria holandesa.
Crédito: InaêAmstelUltradisputaráoCircuitoOceânicodeSantaCatarinanomêsdefevereiro(Foto:InaêAmstelUltra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Valeria Lattufe e os filhos Laila e Scandar
Valéria Lattufe celebra aniversário com festa na Ilha do Frade; veja fotos
Marketing
Pontos de contato ou proof points
Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy
O potencial do parque logístico do Sul do ES em um número

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados