Barco Inaê Amstel Ultra faz primeiro treino antes do Brasileiro de vela

O barco Inaê Amstel Ultra fez os primeiros treinos da temporada 2022 neste fim de semana em Santos (SP). A equipe tradicional da vela oceânica nacional já tem como primeiro desafio o Campeonato Brasileiro da classe ORC, que será realizado de 1º a 5 de fevereiro no Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). O evento fará parte do 33º Circuito Oceânico de Santa Catarina e contará com mais de 20 equipes.

Após vários ajustes e, principalmente, o novo design com a chegada da cervejaria holandesa como title sponsor, os velejadores do Inaê Amstel Ultra puderam testar o equipamento, ajustar velas e treinar largadas em Santos, no litoral de São Paulo.

O veleiro de 40 pés projetado pelo renomado designer Bruce Farr tem o objetivo de ficar entre os primeiros nas principais regatas do ano, incluindo a tradicional Semana Internacional de Vela de Ilhabela e a Santos-Rio. O barco é um chamado cruiser racer e já teve a bordo grandes nomes da modalidade, como Torben Grael e Lars Grael.

- O veleiro está ótimo, bem equilibrado e pronto para os novos desafios. No treino deste domingo (23) andou bem e está regulado. Agora é ajustar mais na viagem para Florianópolis e competir contra nossos qualificados adversários na vela oceânica - disse o comandante Bayard Neto.

O Inaê Amstel Ultra começou sua viagem pelo Atlântico até Santa Catarina nesta terça-feira. A ideia de antecipar a navegação rumo a Florianópolis foi a previsão de uma entrada de frente fria no Sul do País. Três integrantes da equipe farão a travessia e o restante da tripulação viaja no início da semana que vem.

- Tem uma frente já chegando em Porto Alegre (RS) e queremos o barco no local das disputas antes - completou Bayard Neto.

A equipe confirmou na semana passada a entrada da Amstel Ultra como patrocinadora principal. O barco ganhou adesivação que remete às cores da cervejaria holandesa.