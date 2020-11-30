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Barco Hugo Boss abandona Vendée Globe

Barco IMOCA do britânico Alex Thomson, atual vice-campeão da regata, apresentou danos ”irreparáveis” e o navegador foi obrigado a anunciar sua saída neste domingo
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 13:32

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:32

Crédito: Divulgação
O britânico Alex Thomson está fora da Vendée Globe, volta ao mundo em solitário e sem escalas. O barco IMOCA do atual vice-campeão da regata apresentou danos ”irreparáveis” e o navegador foi obrigado a anunciar sua saída neste domingo. O velejador do HUGO Boss pretendia se tornar o primeiro vencedor não francês da Vendée Globe.
O barco custou mais de 50 milhões de reais. Alex Thomson admitiu que está “profundamente desapontado” por ter sido forçado a se retirar.
O Hugo Boss liderava a regata quando o barco apresentou os primeiros problemas na costa brasileira no Oceano Atlântico.
A parada ocorreu aproximadamente 1.800 milhas náuticas da Cidade do Cabo, na África do Sul. O navegador deve demorar uma semana para retornar à terra.
- Houve um grande estrondo e o barco se aproximou violentamente. O sistema de direção estava emperrado e tudo que pude fazer foi rolar as velas. Uma vez no convés, pude ver que a lâmina do leme estava quebrada e girando com um grande pedaço de equipamento de pesca preso nas rachaduras. Acho que devo ter acertado em alguma coisa. Certamente é o que parece. Com esse nível de danos, um reparo no mar simplesmente não é possível. Temos que aceitar que este é o fim da regata para nós.
O francês Charlie Dalin, do APIVIA, é o líder da regata com quase 30% do percurso da Vendée Globe.
O velejador de Le Havre é o atual campeã da Transat Jacques Vabre.

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