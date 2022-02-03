Barco homenageia Dia de Iemanjá em Campeonato Brasileiro de vela

O barco Inaê Amstel Ultra é um dos destaques do Campeonato Brasileiro da classe ORC, evento que será realizado no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). A equipe teve uma regata especial nesta quarta-feira (2), no Dia de Iemanjá. O veleiro tradicional da modalidade no país foi batizado há duas décadas de Inaê, outro nome atribuído à orixá Iemanjá, a rainha das águas nos cultos afro-brasileiros.

Na parte esportiva, o Inaê Amstel Ultra se manteve entre os primeiros colocados da classe ORC B após dois dias de disputas. As regatas desta quarta-feira foram barla-sota - entre boias - com ventos de 12 a 15 nós. O veleiro de Santos (SP) é o segundo na sua divisão, atrás apenas do Índio. Para marcar a data especial, os velejadores lançaram flores e saudaram Iemanjá.

O veleiro Inaê Amstel Ultra conseguiu se recuperar após largadas irregulares e o entrosamento da tripulação foi fundamental para mais um resultado no prestigiado campeonato nacional. ''Hoje foi uma data especial, como todo dia 2 de fevereiro, quando nós homenageamos a nossa Rainha do Mar e pedimos proteção para o restante do ano!''

- Fizemos uma boa regata, evoluímos na montagem de boia e velocidade. A cada dia ganhamos mais entrosamento a bordo, perdemos por um segundo. Vamos com tudo amanhã e fazer o ajuste fino - disse Bayard Neto, comandante do veleiro Inaê Amstel.

A previsão é de pelo menos mais quatro regatas até o fim do campeonato, que será no sábado, dia 5, sendo mais três Barla-Sota e mais uma de percurso. O barco Inaê Amstel Ultra faz sua estreia na temporada 2022 em Santa Catarina. A competição conta com os melhores velejadores de vela oceânica e terá outras categorias em disputa como RGS, Bico de Proa, Multicasco e C30.

Os santistas ganharam a cervejaria holandesa como title sponsor. Além de investir na equipe, o Inaê Amstel Ultra fez ajustes pontuais para correr de igual para igual contra os adversários na categoria ORC, sigla de Offshore Racing Committee.