Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Barco homenageia Dia de Iemanjá em Campeonato Brasileiro de vela

Inaê Amstel Ultra é um dos times participantes do Brasileiro de ORC em Florianópolis
...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 13:44
O barco Inaê Amstel Ultra é um dos destaques do Campeonato Brasileiro da classe ORC, evento que será realizado no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). A equipe teve uma regata especial nesta quarta-feira (2), no Dia de Iemanjá. O veleiro tradicional da modalidade no país foi batizado há duas décadas de Inaê, outro nome atribuído à orixá Iemanjá, a rainha das águas nos cultos afro-brasileiros.
Na parte esportiva, o Inaê Amstel Ultra se manteve entre os primeiros colocados da classe ORC B após dois dias de disputas. As regatas desta quarta-feira foram barla-sota - entre boias - com ventos de 12 a 15 nós. O veleiro de Santos (SP) é o segundo na sua divisão, atrás apenas do Índio. Para marcar a data especial, os velejadores lançaram flores e saudaram Iemanjá.
O veleiro Inaê Amstel Ultra conseguiu se recuperar após largadas irregulares e o entrosamento da tripulação foi fundamental para mais um resultado no prestigiado campeonato nacional. ''Hoje foi uma data especial, como todo dia 2 de fevereiro, quando nós homenageamos a nossa Rainha do Mar e pedimos proteção para o restante do ano!''
- Fizemos uma boa regata, evoluímos na montagem de boia e velocidade. A cada dia ganhamos mais entrosamento a bordo, perdemos por um segundo. Vamos com tudo amanhã e fazer o ajuste fino - disse Bayard Neto, comandante do veleiro Inaê Amstel.
A previsão é de pelo menos mais quatro regatas até o fim do campeonato, que será no sábado, dia 5, sendo mais três Barla-Sota e mais uma de percurso. O barco Inaê Amstel Ultra faz sua estreia na temporada 2022 em Santa Catarina. A competição conta com os melhores velejadores de vela oceânica e terá outras categorias em disputa como RGS, Bico de Proa, Multicasco e C30.
Os santistas ganharam a cervejaria holandesa como title sponsor. Além de investir na equipe, o Inaê Amstel Ultra fez ajustes pontuais para correr de igual para igual contra os adversários na categoria ORC, sigla de Offshore Racing Committee.
Crédito: BarcohomenageiaDiadeIemanjáemCampeonatoBrasileirodeVela(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados