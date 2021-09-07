Barco de Santos (SP), mais moderno do Brasil, e veleiro Tetra Mundial levam o título Brasileiro em Ubatuba

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Foram definidos, nesta terça-feira, 7, os Campeões Brasileiros de Vela de Oceano, durante a realização do 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival, realizado no Ubatuba Iate Clube, litoral norte do estado de São Paulo.

Na principal classe, a ORC, o barco mais moderno do país, o Phoenix, do Iate Clube de Santos, sob o comando de Eduardo Souza Ramos, que tem duas participações olímpicas no currículo, foi o grande campeão quase que de ponta a ponta. Diante de um dia com ventos mais fortes, próximos aos 20 nós, at ripulação venceu a primeira regata do dia e já garantiu a conquista sem precisar participar da última disputa. O barco só não ganhou uma das cinco regatas em que participou. Outro barco santista, o 4Z Phytoervas, de Marcelo Bellotti, ficou em segundo lugar com o veleiro Avohai, de Lars Grael, do Iate Clube do Rio de Janeiro, completando o pódio.

"Muito contente com a vitória, depois da Semana de Ilhabela saiu um gostinho amargo, conseguimos afinar um pouco mais a tripulação, o Marco Grael veio para nos ajudar, estreou como pé quente, trouxe a vitória para nós, o barco é uma máquina. Agradecer também ao comandante Eduardo , agora é só celebrar", disse André Fonseca, o Bochecha, que tem no currículo participações em regatas da The Ocean Race,a Volta ao Mundo.

Marco Grael, filho de Torben Grael e que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, destacou: "Destaque foi o entrosamento da equipe, já velejamos em vários barcos juntos, a equipe já chegou aqui com mais conhecimento, aFerrari estava à todo vapor . Ubatuba trouxe condições excelentes para nossa velejada, condições de vento fraco , de onda, de vento forte, campeonato muito organizado , clube muito receptivo, impecável a organização, evento maravilhoso".

"Esse último dia (com esse vento) veio para selar o campeonato, veio para demonstrar que Ubatuba é sim um grande lugar para se fazer eventos e queremos voltar aqui para consolidar o campeonato", finalizou Fonseca.

Na classe BRA-RGS, o título ficou com o Bruschetta, veleiro de Ubatuba comandado por Evandro Csordas. O barco tem no currículo quatro títulos mundiais na classe J-24 sob comando do carioca Maurício Santa Cruz, o Santinha, que também tem o Ouro conquistado no Pan-Americano na Rio-2007. No último dia, a equipe venceu a regata de percurso até a ilha das Cabras e completou a semana quase que perfeita.

"Sensação maravilhosa, indescritível", comemorou a equipe: "Satisfação grande ganhar do Rei Torben , velejar com uma tripulação nova, conhecer a raia de Ubatuba que não conhecia. Hoje foi um vento excelente, um percurso bom de velejar", seguiu Santa Cruz. Evandro completou: "Entrosamento rápido da equipe, equipamento estava bem , muito trabalho, determinação , Santinha conhece muito bem o barco, a gente tentou colaborar de todas as formas, a condição climática foi boa . Agora é só comemorar, mas estamos em rumos de outros projetos", completou.

O barco de Torben Grael, o Lady Lou, de 1969, foi o vice-campeão na categoria, mas faturou o título na categoria Clássicos dos barcos construídos até 1977. O veleiro Beleza Pura completou o pódio na BRA-RGS.

A competição contou com quase quarenta barcos e está se solidificando no cenário nacional. Alex Calabria, diretor-adjunto de Vela do Ubatuba Iate de Ubatuba comemorou a realização do International Paint Ubatuba Sailing Festival que no ano que vem voltará para o primeiro semestre ainda sem data definida: "Foi um campeonato bem intenso, o pessoal saiu daqui bem satisfeito. Foi um campeonato técnico com ventos fortes, médios e fracos. Agora estamos com a cabeça em 2022 com o campeonato no primeiro semestre, nosso patrocinador, a International Paint está muito satisfeita com o que aconteceu aqui e espero que todos os velejadores voltem falando bem do evento que fizemos com muito carinho. E que ano que vem esteja tudo normalizado com a COVID para que voltemos a fazer um festival da Vela sem restrições, desta vez com festa e música ao vivo. Gostamos de velejar, mas curtimos festas também".

Márcio Maciel, vice-prefeito de Ubatuba, compareceu no evento e reforçou o apoio do Município ao evento: "Pra gente é uma honra ter esse evento aqui, Campeonato Brasileiro , somos a capital do surfe, queremos ser a capital da Vela também . Só vem a engrandecer nosso município, Ubatuba . Muitas pessoas de fora vem velejar aqui e queremos sempre ter eventos grandes como esse, a cidade merece . Ano que vem queremos fazer o evento crescer, Prefeitura está de portas abertas e estaremos juntos sem dúvida nenhuma", disse .

"É um evento que combina com Ubatuba, combina com o litoral, a prefeitura está super disponível, só engrandece a cidade, estamos muito satisfeitos e só estreitamos as relações para deixar um legado importante para a cidade . Evento foi um sucesso e a gente conta com mais anos para esse evento permanecer na cidade", seguiu Tiago Cesar Balio, Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba.

Hall do Campeões:

ORC

1 - Phoenix - 6 pontos perdidos2 - 4Z Phytoervas - 13,50 pp3 - Avohai - 16 4 - Loyalty 06 - 225 - Bicho Grilo - 246 - Rudá - 27,507 - Asbar IV - 318 - Bravo - 389 - Caballo loco - 3910 - Zorro - 4311 - Maestrale - 5112 -Argos - 56,5013 - Asbar II - 64,5014 - Montecristo - 7515 - Tanuki - 7616 - My Boy - 8317 - Beiramar - 88

BRA-RGS

1 - Bruschetta - 32 - Lady Lou - 63 - Beleza Pura 2 - 94 - Bravo I - 125 - Kameha Meha - 156 - Mais Rabugento - 15 7 - BL3 Urca - 178 - Kamaiurá - 229 - Lucnan- 2510 - Tuchaua - 3311 - Asteriscus - 3512 - Iguinho di Mamãe - 3513 - +Bakanna - 4014 - Criloa - 4715 - Malagueta 4 - 4916 - Baforada 3 - 5017 - Blue Peace - 52

RGS Clássicos

1- Lady Lou - 4 2 - Kameha Meha - 53 - Kamaiurá - 84 - Asteriscus - 115 - Criloa - 15

Bico de Proa A

1- Nautilus - 32 - Anaue - 53 - San Nicola - 114 - Sirocco - 15

Bico de Proa B

1 - Blu 1 - 32 - Raggae - 73 - Baguncitas - 11