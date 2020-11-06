Barco de Santa Catarina aparece nos pré-inscritos da The Ocean Race

O site oficial da The Ocean Race publicou nesta sexta-feira a entrada de um barco brasileiro na regata de volta ao mundo. Segundo a publicação, o veleiro será na classe IMOCA e tem o nome prévio de SC Brasil Esporte Náutico.
Um grupo de empresários de Itajaí (SC) se mobilizou para realizar a campanha, que começa em 2022. O primeiro passo foi, de acordo com a empresa, pagar a inscrição.
A partir de agora, a SC Brasil Esporte Náutico passa a definir a equipe na regata e a busca por empresas patrocinadoras. O atleta olímpico e campeão da The Ocean Race Joca Signorini é o favorito para assumir o comando do veleiro.
Se der certo, seria o segundo barco do país na regata. Em 2005-06, Torben Grael liderou o Brasil 1 ficando com a medalha de bronze.
- Já estamos com uma equipe de especialistas nos bastidores, inclusive analisando possibilidades na França, onde será realizada a Vendée Globe, a volta ao mundo em solitário a bordo dos IMOCAs - disse o diretor executivo da SC Brasil Esporte Náutico, Adilson Pacheco.
O grupo tem ainda Ricardo Krobel, Jaqueline Gazaniga e Laura Porto. A inscrição da SC Brasil Esporte Náutico não garante a participação do barco na linha de largada.
Uma campanha na regata de vota ao mundo em um IMOCA pode passar de 5 milhões de euros, o que na conversão atual supera 30 milhões de reais.Os outros times confirmados na IMOCA são:
Offshore Team Germany (ALE)11th Hour Racing Team (EUA)Spanish Team (ESP)TR Racing (FRA)Paul Meilhat (FRA)Team Malizia Ocean Challenge (ALE)French Campaign (FRA)Tigress Racing (GBR)China Sports (CHN)Asian Team Mission for the Future (European)Nuraxi Team Adelasia di Torres (ITA)Há também equipes confirmadas na VO65:
W Ocean Racing (HOL)NZ Ocean Racing 22 (NZL)Ocean Racing GMBH (AUT)Sailing Poland (POL)Swedish Team (SWE)Team Baltic (LIT)Mirpuri Foundation Racing Team (POR)Team Mexico (MEX)Italia Sailing Team (ITA)