Barco capixaba, +Bravíssimo leva um título e sobe no pódio na Regata Circuito Atlântico Sur, no Uruguai

O barco capixaba +Bravíssimo, comandado por Luciano Secchin, foi o campeão na categoria ORC 2 na disputa da Regata Circuito Atlantico Sur, realizada no Uruguai.

O veleiro do Iate Clube do Espírito Santo venceu na categoria com onze barcos e finalizou em terceiro no geral da ORC com 168,7 pontos. No último dia, o barco ficou em 12º lugar no geral e em sexto na categoria, preso no pelotão do meio na disputa.

O novo barco da equipe Crioula, o Crioula 52, finalizou em quinto no geral com 152 pontos e em quarto lugar na ORC 1. A equipe não disputou a primeira regata do circuito, a Buenos Aires – Punta del Este e ao longo das seis regatas em que participou conquistou duas vitórias.

O campeão geral da ORC foi o MAC com 177,9 pontos seguido pelo Katara com 176, dois barcos argentinos. Barcos da Argentina, Uruguai, Brasil, Grã-Bretanha e da Austrália participaram da competição que teve ao todo sete regatas.

O +Bravíssimo contou com os olímpicos Jorge Zarif e Gabriel Borges e o Crioula 52 com Samuel Albrecht.