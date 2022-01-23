Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Barco capixaba, +Bravíssimo leva um título e sobe no pódio na Regata Circuito Atlântico Sur, no Uruguai
mais-esportes

Barco capixaba, +Bravíssimo leva um título e sobe no pódio na Regata Circuito Atlântico Sur, no Uruguai

Veleiro foi 3º no geral e venceu na ORC 2. Barco gaúcho Crioula 52 ficou em 5º no geral...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2022 às 23:41

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 23:41

O barco capixaba +Bravíssimo, comandado por Luciano Secchin, foi o campeão na categoria ORC 2 na disputa da Regata Circuito Atlantico Sur, realizada no Uruguai.
O veleiro do Iate Clube do Espírito Santo venceu na categoria com onze barcos e finalizou em terceiro no geral da ORC com 168,7 pontos. No último dia, o barco ficou em 12º lugar no geral e em sexto na categoria, preso no pelotão do meio na disputa.
O novo barco da equipe Crioula, o Crioula 52, finalizou em quinto no geral com 152 pontos e em quarto lugar na ORC 1. A equipe não disputou a primeira regata do circuito, a Buenos Aires – Punta del Este e ao longo das seis regatas em que participou conquistou duas vitórias.
O campeão geral da ORC foi o MAC com 177,9 pontos seguido pelo Katara com 176, dois barcos argentinos. Barcos da Argentina, Uruguai, Brasil, Grã-Bretanha e da Austrália participaram da competição que teve ao todo sete regatas.
O +Bravíssimo contou com os olímpicos Jorge Zarif e Gabriel Borges e o Crioula 52 com Samuel Albrecht.
Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino
Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados