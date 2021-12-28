Barco capixaba +Bravíssimo irá com velejadores olímpicos para a disputa da Buenos Aires - Punta del Este

O Brasil garantiu sua presença para a disputa do competitivo Circuito Atlantico Sur, a Regata Buenos Aires - Punta del Este, organizado pelo Yacht Club Argentino e o Yacht Club Punta del Este. Será a 27ª edição da competição.

A competição terá as presenças de duas tripulações brasileiras, o barco gaúcho e carioca Crioula, com o velejador olímpico Samuel Albrecht, que ainda está definindo sua equipe, e o +Bravíssimo, do Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória (ES), campeão da última edição em 2020 na classe ORC Club.

O barco capixaba, modelo Felci 315, comandado por Luciano Secchin, campeão da 48ª Semana de Vela de Ilhabela, vai em busca do bicampeonato de uma das mais importantes competições sul-americanas que terá a primeira regata no dia 15 de janeiro, a de percurso entre Buenos Aires-Punta del Este, e demais regatas entre os dias 18 e 22 de janeiro na região uruguaia.

"Saíremos nesta quarta-feira (29) para o Uruguai. Serão sete tripulantes. Eu, o André Pimentel e o Fabiano Porto. Teremos dois olímpicos conosco, o Jorge Zarif e o Gabriel Borges, e o Alfredo Rovelli que é da equipe brasileira da Star Sailors League. Estamos definindo ainda o último tripulante, não sabemos se será um brasileiro ou uruguaio", disse Luciano Secchin.

"Estamos na expectativa na briga pelo bicampeonato. Será difícil. Este ano a ORC será tudo junto. Teremos grandes tripulações e barcos na disputa. O Samuca com o Crioula, que estará entre os favoritos, o Sandokan, barco argentino com muitas chances, o uruguaio Medusa, o Katara, do Julian Somodi, barco novo argentino que está ganhando tudo. Se for um campeonato favorável a barcos pequenos como o nosso em condições, poderemos surpreender",completou.

A previsão inicial é que os barcos cheguem em Punta del Este até o fim do dia 16 de janeiro. O dia 17 será de descanso para as tripulações.