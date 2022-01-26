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Barco brasileiro fica com o bronze no Circuito Rolex Atlântico Sul

+Bravíssimo contou com os velejadores olímpicos Jorge Zarif e Gabriel Borges...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 06:05

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 06:05
A equipe do +Bravíssimo ficou na terceira colocação geral do Circuito Rolex Atlântico Sul, tradicional competição de vela oceânica disputada na Argentina e no Uruguai. O barco comandado por Luciano Secchin contou com os atletas olímpicos Jorge Zarif e Gabriel Borges e, além do pódio somando todos os 30 veleiros do evento, venceu na categoria ORC B. Os capixabas foram para a última regata de barla-sota tentando tirar a vantagem dos argentinos Mac (campeão geral) e do Katara (vice), mas acabaram em terceiro.
O circuito abriu com a regata Buenos Aires Punta del Este e depois promoveu provas de percurso médio e entre boias no balneário uruguaio. A outra equipe brasileira na disputa, o Crioula, ficou em quinto no geral sob o comando de Eduardo Plass e com Samuel Albrecht de tático. Os gaúchos importaram um TP52 para a disputa.
- A gente foi para uma tática de tudo ou nada. Se desse super certo poderíamos vencer e o pior das hipóteses era pegar quarto. Subimos uma posição e ficamos no pódio. Foi o melhor barco abaixo dos 40 pés na competição - explicou Luciano Secchin.
O +Bravissimo vive uma fase positiva na modalidade. Em 2021, o time do Iate Clube do Espírito Santo foi vencedor da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.
Com olímpicos a bordo e mais experientes, o time de Luciano Secchin já se estrutura para correr o Mundial de ORC 2022, que será na Itália.
O próximo evento de ponta da modalidade será o Brasileiro de ORC em Santa Catarina no início do mês de fevereiro. A competição marcará a estreia de uma série de veleiros e tripulações novas na vela brasileira após a liberação da importação de embarcações estrangeiras. Outros ganharam apoio e investiram como o Inaê Amstel Ultra, que fará sua primeira disputa de título em Florianópolis.
Crédito: BarcobrasileirolevouobronzenoCircuitoRolexAtlânticoSul(Foto:Divulgação

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