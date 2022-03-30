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Barcelona será a sede da America’s Cup de vela em 2024

Competição de barcos mais antiga do mundo será realizada no mês de setembro de 2024...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 07:10
O Emirates Team New Zealand e o Royal New Zealand Yacht Squadron anunciaram na última terça-feira que Barcelona, ​​na Espanha, será a sede da 37ª America’s Cup. A competição de barcos mais antiga do mundo será realizada no mês de setembro de 2024.
A confirmação veio após coletiva de imprensa, que reuniu autoridades espanholas e Grand Dalton, chefe da equipe neozelandesa. O time liderado por Peter Burling ganhou a Auld Mug nas duas últimas edições, disputadas em Bermudas e Auckland, respectivamente.
Os kiwis como são conhecidos os neozelandeses apostaram em Barcelona para assumir o lugar da própria cidade de Auckland como anfitriã depois que a cidade irlandesa Cork desistiu da disputa.
Além da cidade catalã, a também espanhola Málaga e Jeddah, na Arábia Saudita, estavam no páreo. A Espanha já sediou a America’s Cup no passado com Valência.
- Barcelona é realmente uma das cidades mais reconhecidas do mundo, então ter a capacidade de sediar o evento de vela mais reconhecido do mundo é extremamente emocionante - disse Grand Dalton.
- Como defensor da America’s Cup, sempre sentimos a responsabilidade de fazer crescer o evento, o público e o esporte da vela em escala global e certamente ter o evento sediado em uma cidade importante como Barcelona nos permitirá impulsionar isso.
Como vencedores da última Copa América, o Royal New Zealand Yacht Squadron tem o direito de decidir a próxima cidade-sede. A ideia no papel foi aproximar o público das regatas com os AC75.
No BID, que é a disputa pela sede, os neozelandeses teriam recusado uma oferta de US$ 99 milhões do governo da Nova Zelândia e do Conselho de Auckland para sediar a próxima edição.
A cidade catalã, que recebeu a Olimpíada de 1992, tem instalações de classe mundial para a modalidade, como bases de equipes, infraestrutura técnica e superiates.
O espaço para o village para receber fãs, hospitalidade e mídia foi levado em conta.
- É um evento esportivo histórico, que tem grande projeção mundial em nível internacional. A America’s Cup não é apenas uma atividade esportiva isolada e oferece muito mais do que isso para o Host Venue. É um evento que vai gerar retorno em várias plataformas ao longo dos anos e deixará um importante legado para a Catalunha - disse o presidente da Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés.
Para os meses de setembro e outubro, Barcelona tem vento médio de 9 a 15 nós. O local sediará em paralelo a primeira Women’s America’s Cup e a Youth America’s Cup.
A regata da America’s Cup é o evento mais antigo do esporte internacional, fundado em 1851.
Crédito: BarcelonareceberáaAmerica’sCupem2024(Foto:Divulgação

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