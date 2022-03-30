Barcelona será a sede da America’s Cup de vela em 2024

O Emirates Team New Zealand e o Royal New Zealand Yacht Squadron anunciaram na última terça-feira que Barcelona, ​​na Espanha, será a sede da 37ª America’s Cup. A competição de barcos mais antiga do mundo será realizada no mês de setembro de 2024.

A confirmação veio após coletiva de imprensa, que reuniu autoridades espanholas e Grand Dalton, chefe da equipe neozelandesa. O time liderado por Peter Burling ganhou a Auld Mug nas duas últimas edições, disputadas em Bermudas e Auckland, respectivamente.

Os kiwis como são conhecidos os neozelandeses apostaram em Barcelona para assumir o lugar da própria cidade de Auckland como anfitriã depois que a cidade irlandesa Cork desistiu da disputa.

Além da cidade catalã, a também espanhola Málaga e Jeddah, na Arábia Saudita, estavam no páreo. A Espanha já sediou a America’s Cup no passado com Valência.

- Barcelona é realmente uma das cidades mais reconhecidas do mundo, então ter a capacidade de sediar o evento de vela mais reconhecido do mundo é extremamente emocionante - disse Grand Dalton.

- Como defensor da America’s Cup, sempre sentimos a responsabilidade de fazer crescer o evento, o público e o esporte da vela em escala global e certamente ter o evento sediado em uma cidade importante como Barcelona nos permitirá impulsionar isso.

Como vencedores da última Copa América, o Royal New Zealand Yacht Squadron tem o direito de decidir a próxima cidade-sede. A ideia no papel foi aproximar o público das regatas com os AC75.

No BID, que é a disputa pela sede, os neozelandeses teriam recusado uma oferta de US$ 99 milhões do governo da Nova Zelândia e do Conselho de Auckland para sediar a próxima edição.

A cidade catalã, que recebeu a Olimpíada de 1992, tem instalações de classe mundial para a modalidade, como bases de equipes, infraestrutura técnica e superiates.

O espaço para o village para receber fãs, hospitalidade e mídia foi levado em conta.

- É um evento esportivo histórico, que tem grande projeção mundial em nível internacional. A America’s Cup não é apenas uma atividade esportiva isolada e oferece muito mais do que isso para o Host Venue. É um evento que vai gerar retorno em várias plataformas ao longo dos anos e deixará um importante legado para a Catalunha - disse o presidente da Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés.

Para os meses de setembro e outubro, Barcelona tem vento médio de 9 a 15 nós. O local sediará em paralelo a primeira Women’s America’s Cup e a Youth America’s Cup.

A regata da America’s Cup é o evento mais antigo do esporte internacional, fundado em 1851.