Banco do Brasil passa a patrocinar surfe com direito a circuito nacional

A World Surf League (WSL) anunciou nesta quarta-feira o patrocínio do Banco do Brasil ao surfe nacional. A instituição financeira passa a ser parceira oficial da entidade, e investirá na realização de um circuito nacional, com foco nas novas gerações. A novidade foi anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto de assinatura do Plano Nacional do Desporto nesta quarta-feira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Um dia antes do anúncio, a Confederação Brasileira de Surfe (CBSurfe) passou por uma troca de comando, com a entrada do ex-surfista Teco Padaratz na presidência.

"Com intuito de oferecer oportunidade a jovens talentos, no masculino e feminino, e proporcionar a atletas das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país a oportunidade de competirem em eventos de entrada, a instituição patrocinará o Circuito Banco do Brasil de Surfe, válido por três etapas do Qualifying Series 1000, e que serão disputadas em Stella Maris (Salvador/BA); Itamambuca (Ubatuba/SP); e Praia da Ferrugem (Garopaba/SC)", informou a WSL.

O Banco do Brasil estará presente também na etapa brasileira do World Surf League Championship Tour - o Oi Rio Pro -, que acontecerá de 23 a 30 de junho, em Saquarema (RJ).

- Esta parceria com a WSL e com o surfe reforça a nossa vocação de Empresa que apoia o esporte brasileiro. São mais de 30 anos de atuação junto a diversas modalidades e atletas. Podemos, inclusive, citar o patrocínio ao vôlei brasileiro como um caso de sucesso, pela longevidade e resultados obtidos. Agora, participando do surfe, temos uma nova oportunidade para ajudar a desenvolver a modalidade no País e, ainda mais importante, contribuir para o surgimento de novos talentos, de novos campeões, de novos ídolos - afirmou Fausto Ribeiro, presidente do BB.

O Banco do Brasil tem apoiado esportes como vôlei, vôlei de praia, vôlei de surdos, eSports, Circuito Banco do Brasil de Corrida, uma vasta plataforma de eventos, o Projeto Embaixadores do Esporte, além de ter diversos atletas patrocinados em diferentes modalidades esportivas, bem como apoiado vários projetos sociais.

- O Banco do Brasil foi reconhecidamente responsável pelo apoio e desenvolvimento de outras modalidades esportivas nas quais o Brasil também é destaque no mundo. Ter a oportunidade de contar com a força e a tradição de apoio aos esportes dessa instituição é um fato histórico para a WSL. Certamente a marca vem engrandecer os nossos eventos e, sobretudo, o investimento no Circuito Banco do Brasil de Surfe será um caminho para revelar novos talentos para o surfe brasileiro, em três regiões diferentes do país - disse Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.

Na temporada 2022, a elite do surfe mundial conta com nove atletas brasileiros: Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Deivid Silva, Jadson André, Miguel Pupo, Samuel Pupo, João Chianca “Chumbinho”, Caio Ibelli e Tatiana Weston-Webb, além de Gabriel Medina e Yago Dora, que estão momentaneamente afastados por problemas de saúde.