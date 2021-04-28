Baixada Santista marca volta da Vela de Oceano em maio

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideais

Depois de cerca de dois meses parado por conta do lockdown diante do COVID-19, a raia da Baixada Santista irá marcar o retorno da Vela de Oceano no Brasil com a 1ª etapa da Copa ICS de Regatas 2021, a Volta ilha das Cabras.

O evento será realizado pelo Iate Clube de Santos, na sede do Guarujá (SP), no dia 15 de maio com início dos procedimentos de largada previstos para às 12h. O evento tem parceria também com o Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP).

O percurso este ano sofreu uma alteração e a previsão é de ida e volta até a ilha das Cabras, situada em frente a Praia da Enseada, no Guarujá, que deverá ser contornada deixando-a boreste. A Ilha da Moela será marca de percurso devendo ser deixada por boreste nos percursos de ida e de volta.

“A regata, com largada prevista para as 12h do dia 15, marcará a abertura das atividades náuticas do clube. Seguindo as recomendações relativas à pandemia, toda a comunicação, assim como, as inscrições serão feitas exclusivamente de forma online. Esperamos que a competição seja um sucesso e temos certeza de que os velejadores estarão ansiosos para disputar mais uma regata”, afirma Jonas de Barros Penteado, Vice-Comodoro Financeiro e Administrativo do ICS.

O evento abre inscrições no dia 1º de maio, próximo sábado, para as classes ORC, BRA-RGS e Mini 6.5 que poderão ser feitas na Secretaria do Iate Clube de Santos com Beth Menezes, exclusivamente por e-mail, [email protected]

Ato Solidário contra a fome diante da pandemia

Em uma iniciativa da ABVO em conjunto com o ICS e o CIR, cada tripulante que disputar a regata irá doar três quilos de alimentos não perecíveis, ajudando aos mais necessitados na crise. O total arrecadado será partilhado entre o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal do Guarujá e a entidade beneficente Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle, sediada na cidade de Santos.