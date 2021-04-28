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Baixada Santista marca volta da Vela de Oceano em maio

Evento terá ação solidária com doação de alimentos para instituições de caridade...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 11:30
Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideais
Depois de cerca de dois meses parado por conta do lockdown diante do COVID-19, a raia da Baixada Santista irá marcar o retorno da Vela de Oceano no Brasil com a 1ª etapa da Copa ICS de Regatas 2021, a Volta ilha das Cabras.
O evento será realizado pelo Iate Clube de Santos, na sede do Guarujá (SP), no dia 15 de maio com início dos procedimentos de largada previstos para às 12h. O evento tem parceria também com o Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP).
O percurso este ano sofreu uma alteração e a previsão é de ida e volta até a ilha das Cabras, situada em frente a Praia da Enseada, no Guarujá, que deverá ser contornada deixando-a boreste. A Ilha da Moela será marca de percurso devendo ser deixada por boreste nos percursos de ida e de volta.
“A regata, com largada prevista para as 12h do dia 15, marcará a abertura das atividades náuticas do clube. Seguindo as recomendações relativas à pandemia, toda a comunicação, assim como, as inscrições serão feitas exclusivamente de forma online. Esperamos que a competição seja um sucesso e temos certeza de que os velejadores estarão ansiosos para disputar mais uma regata”, afirma Jonas de Barros Penteado, Vice-Comodoro Financeiro e Administrativo do ICS.
O evento abre inscrições no dia 1º de maio, próximo sábado, para as classes ORC, BRA-RGS e Mini 6.5 que poderão ser feitas na Secretaria do Iate Clube de Santos com Beth Menezes, exclusivamente por e-mail, [email protected].
Ato Solidário contra a fome diante da pandemia
Em uma iniciativa da ABVO em conjunto com o ICS e o CIR, cada tripulante que disputar a regata irá doar três quilos de alimentos não perecíveis, ajudando aos mais necessitados na crise. O total arrecadado será partilhado entre o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal do Guarujá e a entidade beneficente Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle, sediada na cidade de Santos.
As doações serão entregues na sede do ICS, no Guarujá (SP), diretamente para Beth, gerente de náutica, que coordenará o recebimento e entrega para as referidas entidades. A regata conta com apoio do Clube Internacional de Regatas, ABVO, FEVESP e da Classe BRA/RGS. O Aviso de Regatas está disponível no site do ICS: icsantos.com.br.

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