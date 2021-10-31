Avancini vence prova de short track do Brasileiro de Mountain Bike

O ciclista Henrique Avancini venceu, neste domingo, seu 18º título de Campeonato Brasileiro no Mountain Bike. Em prova disputada em Mairiporã (SP), o atleta conquistou o título do Short Track. A largada foi às 15h para 20 minutos de prova e mais uma volta.
Mais de 40 atletas de todo o País estavam na disputa pela prova, que tinha 1952 metros de extensão e 53 metros de altimetria por volta. Avancini terminou a prova com o tempo de 00:25:54 em 5 voltas.
-Foi uma prova duríssima, primeiro o clima, aquele chove não chove, a pista de lama só molhada, dei uma olhada nos boxes para ver a combinação de pneus de alguns atletas. Fui com um setup misto, de misto pra seco, arrisquei pra menos um pouco. Foi uma prova interessantíssima, estou muito feliz em ver como essa nova geração está competindo, sangue nos olhos, aquela coisa que os caras estão mais que almejando o resultado, eles estão almejando subir a performance. O Zé tentou ganhar a prova e não esperou a chance, ele reagiu aos ataques, ele fez ataques. No final quando eu bati o martelo ele reagiu, botou pressão. É legal ver isso, Alex, o Gustavo, o Ulan, essa nova geração de 20 e poucos anos andando dessa forma, estamos com uma nova geração bastante promissora e com um cenário bom, são vários atletas em um nível próximo, isso vai ajudar bastante no crescimento interno da modalidade, e reflete internacionalmente-comentou.
Avancini agora volta a competir na terça, na disputa do título do Cross Country Olímpico. A prova de XCO tem 4810 metros de extensão e 178 metros de altimetria por volta.