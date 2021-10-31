Avancini vence prova de short track do Brasileiro de Mountain Bike

-Foi uma prova duríssima, primeiro o clima, aquele chove não chove, a pista de lama só molhada, dei uma olhada nos boxes para ver a combinação de pneus de alguns atletas. Fui com um setup misto, de misto pra seco, arrisquei pra menos um pouco. Foi uma prova interessantíssima, estou muito feliz em ver como essa nova geração está competindo, sangue nos olhos, aquela coisa que os caras estão mais que almejando o resultado, eles estão almejando subir a performance. O Zé tentou ganhar a prova e não esperou a chance, ele reagiu aos ataques, ele fez ataques. No final quando eu bati o martelo ele reagiu, botou pressão. É legal ver isso, Alex, o Gustavo, o Ulan, essa nova geração de 20 e poucos anos andando dessa forma, estamos com uma nova geração bastante promissora e com um cenário bom, são vários atletas em um nível próximo, isso vai ajudar bastante no crescimento interno da modalidade, e reflete internacionalmente-comentou.