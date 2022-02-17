Avancini inicia temporada com duas provas tradicionais do MTB

A temporada de competições para o ciclista Henrique Avancini em 2022 começa neste final de semana. No domingo, o brasileiro disputará a Internacionales XCO Chelva, tradicional prova de mountain bike cross country olímpico (XCO) que ocorre em Chelva, na Espanha. Na sequência, no outro final de semana, dia 27, Avancini competirá outra famosa prova espanhola, a Copa Catalana, em Banyoles.

- Vou iniciar a temporada de 2022 competindo duas provas de alto nível na Espanha, a Internacionales, de Chelva, e a Copa Catalana, em Banyoles. A Copa Catalana é uma prova que eu já tive a oportunidade de competir em 2020 quando eu venci. Essa é uma das competições mais tradicionais do mountain bike mundial. E Chelva vai ser minha primeira vez e ela é bem famosa pelo percurso de altíssimo nível. Ambas as provas já confirmaram uma participação em torno de 85% dos atletas tops da Copa do Mundo, o que eu acredito ser um grande teste, uma grande oportunidade para começar a temporada avaliando como foi feito o trabalho, aonde eu estou nesse começo de ano e poder fazer as adequações necessárias - comentou Henrique Avancini.

Atleta da Cannondale Factory Racing, time que venceu a Copa do Mundo do ano passado na categoria por equipes, Avancini projeta um início de temporada forte nas provas espanholas.

O atleta brasileiro terminou a temporada 2021 competindo pelos primeiros lugares nas competições que disputou. O segundo semestre do ano passado foi marcado por conquistas marcantes do ciclista, como o vice-campeonato mundial na categoria short track, competição disputada em Val di Sole, na Itália, e a vitória na prova de short track da Copa do Mundo na Suíca, em Lenzerheide.

Avancini inicia 2022 ocupando a 10ª colocação do ranking mundial da UCI (União Ciclística Internacional) na categoria Elite do Cross Country. E começar o ano brigando pelo pódio é o objetivo do ciclista.

- Como sempre, eu pretendo estrear a temporada com boas performances, isso é algo que eu sempre almejo e busco, então o objetivo com certeza vai ser brigar pela ponta da classificação nas duas provas - disse Avancini.