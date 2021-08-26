AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

mais-esportes

Avancini é vice-campeão mundial de mountain bike no short track

Brasileiro brilha mais uma vez na Itália e consegue novo resultado histórico para o país
...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:07
Crédito: Michelle Mondini
O brasileiro Henrique Avancini conquistou nesta quinta-feira, em Val di Sole (ITA), o vice-campeonato mundial de mountain bike na categoria short track (XCC). Foi a primeira vez que essa modalidade foi disputada como um título mundial.
Avancini largou bem e desde a primeira curva brigou pelas primeiras colocações da prova. O ciclista brasileiro completou as oito voltas do circuito com o tempo de 19 minutos e 32 segundos, apenas dois segundos atrás do americano Christopher Blevins.
- Significa muito pra mim. Não tem sido uma temporada fácil por muitas razões. Voltar em um pódio do campeonato mundial é importante. Batalhei muito pela camisa de campeão. Coloquei muita energia para isso - disse Avancini, da equipe Cannondale Factory Racing, após a prova.
A Itália é um palco especial na carreira de Avancini. Foi no país da bota que ele conquistou seu maior feito na carreira. Em 2018, o atleta venceu o campeonato mundial da categoria maratona (XCM). A prova disputada em Auronzo di Cadore teve percurso de 102km, com o piloto brasileiro terminando o percurso com o tempo de 5h08min31s.
Também foi na Itália que Avancini conquistou seu primeiro pódio em provas da Copa do Mundo. Em 2018, também em Val di Sole, o atleta brasileiro terminou na quarta colocação da prova de Cross Country (XCO), um resultado naquela época histórico para o ciclismo brasileiro no mountain bike.
O atleta Ulan Galinski, da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing, foi outro brasileiro que se destacou na prova desta quinta-feira. O jovem ciclista baiano, de 22 anos, terminou a competição na 33ª colocação. Galinski, que é pupilo de Avancini, é atleta da equipe idealizada pela marca Caloi e Henrique Avancini para lapidar atletas brasileiros. No sábado (28) ocorrerá o campeonato mundial na categoria Cross Country (XCO). Avancini estará na disputa pelo título, que terá transmissão mais uma vez da Red Bull TV – por meio do link https://win.gs/380Aowr.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixaba já trabalhou no meio político do país antes de viver relacionamento com o apresentador da Globo
Capixaba espera filho com Fred Bruno; saiba quem é Indi Lunar
Imagem de destaque
'O surfe teve um papel enorme na minha recuperação': o campeão do esporte que perdeu perna em acidente e conseguiu voltar às ondas
Imagem de destaque
5 estratégias para impulsionar o crescimento de pequenas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados