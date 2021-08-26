Avancini é vice-campeão mundial de mountain bike no short track

O brasileiro Henrique Avancini conquistou nesta quinta-feira, em Val di Sole (ITA), o vice-campeonato mundial de mountain bike na categoria short track (XCC). Foi a primeira vez que essa modalidade foi disputada como um título mundial.
Avancini largou bem e desde a primeira curva brigou pelas primeiras colocações da prova. O ciclista brasileiro completou as oito voltas do circuito com o tempo de 19 minutos e 32 segundos, apenas dois segundos atrás do americano Christopher Blevins.
- Significa muito pra mim. Não tem sido uma temporada fácil por muitas razões. Voltar em um pódio do campeonato mundial é importante. Batalhei muito pela camisa de campeão. Coloquei muita energia para isso - disse Avancini, da equipe Cannondale Factory Racing, após a prova.
A Itália é um palco especial na carreira de Avancini. Foi no país da bota que ele conquistou seu maior feito na carreira. Em 2018, o atleta venceu o campeonato mundial da categoria maratona (XCM). A prova disputada em Auronzo di Cadore teve percurso de 102km, com o piloto brasileiro terminando o percurso com o tempo de 5h08min31s.
Também foi na Itália que Avancini conquistou seu primeiro pódio em provas da Copa do Mundo. Em 2018, também em Val di Sole, o atleta brasileiro terminou na quarta colocação da prova de Cross Country (XCO), um resultado naquela época histórico para o ciclismo brasileiro no mountain bike.
O atleta Ulan Galinski, da equipe Caloi / Henrique Avancini Racing, foi outro brasileiro que se destacou na prova desta quinta-feira. O jovem ciclista baiano, de 22 anos, terminou a competição na 33ª colocação. Galinski, que é pupilo de Avancini, é atleta da equipe idealizada pela marca Caloi e Henrique Avancini para lapidar atletas brasileiros. No sábado (28) ocorrerá o campeonato mundial na categoria Cross Country (XCO). Avancini estará na disputa pelo título, que terá transmissão mais uma vez da Red Bull TV – por meio do link https://win.gs/380Aowr.