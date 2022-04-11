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Avancini destaca 'momento mais especial da carreira' na Copa do Mundo de mountain bike no Brasil

Maior nome do ciclismo mountain bike do Brasil ficou fora do pódio em Petrópolis, mas exaltou o sucesso da prova que abriu a temporada 2022 da competição
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:21

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:21

O brasileiro Henrique Avancini, maior nome do ciclismo brasileiro, ficou fora do pódio na prova do cross country olímpico (XCO) na etapa de abertura da Copa do Mundo de mountain bike, no último domingo, em Petrópolis, ao terminar em 13º lugar.
Apesar do resultado, o atleta cruzou a linha de chegada emocionado com a festa promovida pelo público local e pelo sucesso do evento, que retornou ao país após 17 anos de ausência.
Natural de Petrópolis, Avancini teve papel fundamental em trazer esta etapa para o Brasil e até na organização da prova, sendo responsável inclusive por acompanhar a montagem da pista.
- Esse foi o momento mais especial, intenso e marcante da minha carreira. Gostaria muito de ter entregue um resultado muito melhor, mas isso mostra muito mais do que foi esse dia, do que foi a competição, mostra o significado de uma vida dedicada ao esporte, e o carinho, apoio e intensidade que recebi das pessoas é algo inexplicável. Esse final de semana foi muito especial para mim e para o esporte que amo tanto - disse Avancini, integrante do Time Ajinomoto.
Durante a prova, o ciclista chegou a ocupar a segunda posição ainda na segunda volta, levantando a torcida que estava ao lado da pista. O 13º lugar do domingo, somado com a quarta posição que alcançou na sexta-feira (8), na prova do XCC, rendeu para o ciclista brasileiro 120 pontos e o 11º lugar na classificação geral da Copa do Mundo.
O Time Ajinomoto oferece ao brasileiro suporte nutricional e acesso ao programa de educação nutricional Alimentação para Vencer - Kachimeshi®, que incentiva uma alimentação equilibrada e saborosa, adequada às necessidades específicas de cada atleta.
Agora, Avancini volta a competir na Copa do Mundo de MTB em maio, nas etapas de Albstadt, na Alemanha, entre os dias 6 e 8, e Nové Mesto, na República Tcheca, de 13 a 15.
Crédito: HenriqueAvanciniemaçãonaetapadePetrópolisdaCopadoMundo(Foto:Divulgação

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