Avancini compete no Brasil pela primeira vez como líder do ranking

Crédito: Print Red Bull TV

O brasileiro Henrique Avancini, líder do ranking mundial de mountain bike, é atração da segunda edição do MTB Festival, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, em Mairiporã (SP), que colocará em jogo três importantes títulos. Além do Cross Country Olímpico (XCO), que é principal modalidade por ser uma disputa inserida nas Olimpíadas desde 1996, haverá ainda as definições dos campeões brasileiros de E-Bike e Short Track (XCC) – o que só aumenta a importância do evento que nasceu no ano passado e já um dos maiores do País no ciclismo.

Apontado por muitos como o maior nome do ciclismo brasileiro em todos os tempos, Avancini fez história na Europa no fim de setembro, quando conquistou, de forma inédita para o Brasil, uma etapa da Copa do Mundo de MTB XCO. Ele possui 14 títulos nacionais no XCO, e chega ao MTB Festival 2020 no melhor momento da carreira.

No feminino o destaque é a mineira Letícia Cândido, dona dos três títulos de cross-country. Os dois chegam em alta a Mairiporã, onde a competição acontece: o homem e a mulher a serem batidos na disputa que está marcada para o sábado (31/10). Enquanto o feminino larga às 11h30, os homens vão à pista logo em seguida, às 13h30.

- O primeiro passo após voltar ao Brasil foi de dar uma descansada na cabeça. Consegui trabalhar bem nesta temporada, alcancei um dos objetivos que era vencer uma Copa do Mundo no XCO. Tirei isso do caminho. Gostaria muito de ganhar o Brasileiro, porque não sei se em 2021 conseguirei competi-lo, porque será uma semana antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quero muito começar a próxima temporada, se eventualmente eu ainda estiver top 1 do ranking, como campeão brasileiro. Continuar competindo com a bandeira do Brasil no peito tem um valor enorme para mim, esse toque a mais que demonstre a minha nacionalidade tem um valor enorme - analisa Avancini, atleta da Cannondale Factory Racing.

Já na disputa da elite feminina, Letícia Cândido chega ao MTB Festival com o peso de ser atual campeã em três modalidades do mountain bike: além do XCO, ela venceu em 2019 o Short Track e também a Maratona (XCM), disputa essa realizada também na edição de estreia do evento em Mairiporã.

- O Brasileiro é sempre muito desejado. Vou com o coração a mil, expectativas sempre positivas e boas, ainda mais quando você defende a camiseta de campeã brasileira. Estou super contente e animada, treinando bastante após as disputas do Mundial e da rodada dupla da Copa do Mundo. Muito ânimo e força. É uma pista que sobe muito, com dificuldades técnicas naturais e algumas criadas pela organização, para elevar ainda mais o nível, como rock garden e drops. Vou para fazer bastante força, mas curtir o circuito, porque além de duro é também técnico e divertido - pontua Letícia, atleta da Specialized Racing BR.