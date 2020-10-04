Avancini bate maior rival e leva ouro inédito na Copa do Mundo de MTB

É a primeira vez que o ciclista da Cannondale Factory Racing ganha uma etapa da Copa do Mundo de XCO, prova olímpica, e a primeira vitória de um brasileiro na competição. Na última sexta-feira, o maior nome do mountain bike brasileiro já havia vencido a prova de short track, versão mais curta. Neste domingo, desde a primeira volta, Avancini esteve entre os cinco primeiros colocados. E o brasileiro tomou a primeira colocação na última volta, quando optou por um trajeto diferente e, de uma só vez, deixou para trás o holandês Milan Vader e o supercampeão suíço Nino Schurter, líder do ranking mundial. Em uma prova que exigiu muita capacidade técnica, física e mental, Avancini venceu com o tempo de 1h25m03s. Campeão mundial da maratona em 2018, Avancini disputa nesta semana o Mundial de XCO, em Leogang, na Áustria.