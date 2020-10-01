Avancini alcança top 5 na primeira etapa da Copa do Mundo de MTB

Em uma chegada emocionante, o brasileiro Henrique Avancini conquistou o quinto lugar na prova de cross country olímpico da Copa do Mundo de MTB, em Nové Mesto (CZE), nesta quinta-feira. A vitória ficou com o dinamarquês Simon Andreassen. Entre as mulheres, a francesa Loana Lecomte faturou a primeira colocação.
Avancini começou a prova com ritmo bastante forte, concluindo a volta inaugural na liderança, em 8m11s. Na terceira, o brasileiro caiu para a oitava posição, contudo, logo no começo da quarta volta, já voltou ao primeiro lugar. Ao longo da disputa, os atletas se revezaram na ponta, sem dar muito espaço. Consistente, o dinamarquês Simon Andreassen faturou a vitória, com tempo de 1h34m39s. Essa foi a primeira vez que o atleta alcançou tal feito. Na última semana, ele se sagrou campeão nacional e, nesta quinta-feira, um dia após o seu aniversário, garantiu o lugar mais alto do pódio. Na sequência, ficaram o francês Maxime Marotte (1h34m48s) e o holandês Milan Vader (1h35m05s). Por photo finish, Avancini terminou em quinto, atrás do suíço Nino Schurter, que concluiu o circuito em 1h35m23s. O mexicano Gerardo Ulloa, vencedor do short track, caiu na segunda volta e não conseguiu brigar pelo título. Entre os brasileiros que completaram as sete voltas, Guilherme Muller fechou em 47º (1h41m44s) e Luiz Henrique Cocuzzi em 77º (1h46m27s). Na categoria feminina, a francesa Loana Lecomte se emocionou com o terceiro lugar no short track na terça-feira (29). Agora, tem mais motivos para comemorar. A ciclista venceu a prova na República Tcheca, com tempo de 1h22m06s. Nas segunda e terceira colocações aparecem a holandesa Anne Terpstra (1h22m37s) e a francesa Pauline Ferrand-Prevot (1h22m43s), respectivamente. Vencedora do short track, Evie Richards ficou na oitava posição, com 1h24m15s. A brasileira Raiza Goulão terminou na 43ª colocação, com 1h32m37s. A Copa do Mundo de MTB retorna nesta sexta-feira, com as provas de XCC, em transmissões ao vivo, pela Red Bull TV, por meio do link redbull.com.br/mtb . O público poderá acompanhar Henrique com uma das sapatilhas que será sorteada após o evento visando à arrecadação de fundos para uma instituição benevolente. A que ele chegou no histórico Top 5 será leiloada. A campanha de ambos equipamentos é válida até segunda-feira, e os interessados podem participar pelo http://semexe.com.br/pedalingforareason .