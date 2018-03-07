Automobilismo abre a temporada com o Estadual de Kart neste sábado

O Kartódromo Internacional da Serra receberá um grande e seleto grupo de pilotos na abertura do Campeonato Capixaba de Kart 2018, neste sábado, às 9 horas. Grande devido à fidelização de muitos pilotos que não correram o ano passado e devido o sucesso da temporada passada, se inscreveram para disputar o título de 2018. Seleto por trazer de volta pilotos renomados que assistiram as grandes disputas que aconteceram em todas as categorias em 2017.

O número de pilotos cresceu expressivamente, principalmente na categoria mais veloz, a Sprinter, que de quebra poderá ter no grid pilotos da Júnior Menor correndo junto. Com o grid da Sprinter cheio quem ganha é o público, pois é a categoria em que um centímetro é visto como um metro e onde o piloto acha espaço para ultrapassar onde os normais nunca fariam.

Romárcio Viola foi destaque na temporada de kart do ano passado Crédito: Neném Monteiro/Divulgação

O atual campeão, Romárcio Viola, da equipe HP Motorsport, continua a ser o piloto a ser batido, mas se vê em perigo. Vamos ter no grid bons pilotos e alguns deles são osso duro, são antigos pilotos que também querem vencer. Estamos trabalhando muito para defender nosso título e sabemos que não será fácil, aponta Romárcio, que voltou a competir no ano passado e veio vencendo tudo, conquistando o título por antecipação.

Estar assustado é pouco para Romárcio Viola, pois Samuel Moura já estava chegando junto e venceu uma etapa. Fabrício Laurett é outra grande ameaça. Os dois tem seus rostos na lembrança de Campeonatos Brasileiros passados. Eles não darão mole.

Ainda na Sprinter, as atenções também não pode sair dos pilotos Sandro Cibien e principalmente do Espanhol Miguel Nieto. Pilotos que estão presentes na pista sempre que arrumam tempo e em 2017 deram trabalho na categoria. Finalizando, o grid contará com 15 pilotos fidelizados, que estarão no grid até a última etapa do CCK 2017.

Por falar em fidelização, a F4 CUP agora tem 18 pilotos fidelizados, dois a mais que no ano passado, mas não terá o atual campeão da categoria no grid. Ângelo Gabriel Vago, após 5 títulos estaduais, não defenderá seu título por falta de patrocínio. O piloto seria inscrito na F4 CUP e na Sprinter. Mas ainda há uma luz no fundo do posso.

Campeão de fora, as equipes que protagonizaram as melhores disputas de 2017 voltarão a se enfrentar com alguns novos nomes. Na Tatú Racing que já tinha dois dos cinco melhores da categoria, o capixaba Caio Cunha e o baiano Marcio Eduardo, vem para a nova temporada com mais dois pilotos novatos

Já a GS Motorsport, equipe atual campeã da categoria, entrará na pista com Helmo Serafim, o imbatível piloto da PKI e o veloz Denilson Xavier. A GS está apostando na base e deverá colher frutos. Tá todo mundo treinando para sábado.

A Fernandes Competições também vem com um piloto que já foi campeão Brasileiro e aposta suas fichas para 2018 em Thiago Palazo na F4 CUP.

A categoria de Indoor, a PKI, também vem com grid cheio trazendo 15 pilotos. É a categoria de base para o Kartismo e porta de entrada para F4 CUP. Sem Helmo Serafim na pista a temporada promete, pois ainda não se vê nome para assumir o posto do cara.

Uma boa novidade é a volta da categoria Cadete, mas não abrindo temporada, e sim como uma corrida lúdica, para apresentação da garotada que está treinando forte nos finais de semana. Possivelmente poderá iniciar um campeonato curto no fim do ano para eles que já somam seis pilotos.