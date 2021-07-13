Austríaco Patrick Konrad vence a 16ª etapa do Tour de France

Crédito: Tour de France

O austríaco Patrick Konrad venceu a 16ª etapa do Tour de France, nesta terça-feira, em Saint-Gaudens. Durante a prova, o ciclista da Bora-Hansgrohe se destacou durante o percurso e fez 37 quilômetros sozinho para alcançar a vitória. Tadej Pogačar continua com a camisa amarela.

Com a vantagem de fazer parte da prova sem adversários para se preocupar, Konrad manteve o ritmo para abrir vantagem por mais de um minuto, faltando 10km para o final. Na última subida, o francês David Gaudu ameaçou a liderança, mas o austríaco soube se defender. Com o tempo de 4h01’59’’, Konrad cruzou a linha de chegada para conquistar a sua primeira vitória no Tour de France.

Antes de Konrad, apenas dois austríacos alcançaram o feito de vencer uma etapa do Tour. Os compatriotas Max Bulla, em 1931, e Georg Toschnig, em 2005, também chegaram em primeiro na competição.

Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar continua vestindo a camisa amarela (líder da classificação individual) e lidera na camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o holandês Wouter Poels na de bolinhas (líder das montanhas).

- Foi um dia muito difícil. Mais uma vez, foi uma grande batalha para vencer. Então as coisas se acalmaram e a finalização foi explosiva de novo - analisou o líder da camisa amarela Pogačar.

Nesta quarta-feira (14), os ciclistas enfrentam um trajeto de montanha entre Muret St. Lary Soulan e Col de Portet. Serão percorridos 178 quilômetros.

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