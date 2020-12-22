Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Ausência de Rafaela Silva afeta planos e demandará superação do judô brasileiro nos Jogos de Tóquio
mais-esportes

Ausência de Rafaela Silva afeta planos e demandará superação do judô brasileiro nos Jogos de Tóquio

Campeã olímpica era favorita ao ouro na categoria até 57kg e nome importante na disputa mista por equipes, que estreia no programa da Olimpíada. Brasil tentará manter a tradição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:50

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:50

Crédito: Pedro Ramos/rededoesporte.gov.br
Sem poder contar com a campeã olímpica Rafaela Silva, o judô brasileiro terá de se superar para manter o histórico de conquistas das últimas décadas. A carioca, que levou o ouro na categoria até 57kg na Rio-2016, não conseguiu reduzir a suspensão de dois anos por doping e está fora dos Jogos de Tóquio, adiados para o ano que vem. Com isso, o país perde duas grandes chances de medalha.
A atleta ocupa atualmente a sexta colocação no ranking mundial da categoria até 57kg e era considerada uma das favoritas ao ouro, e também poderia garantir uma vitória na competição mista por equipes, que estreará nos Jogos. Na disputa, cada país escala três homens e três mulheres.
A judoca foi flagrada em exame durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, com uso de fenoterol. Com isso, perderá a medalha de bronze individual conquistada no Campeonato Mundial do ano passado, e o Brasil ficará sem o bronze conquistado na prova por equipes do mesmo evento.
As possíveis "substitutas" de Rafaela são atletas vistas com bom potencial pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), mas ainda muito distantes da campeã olímpica. Ketelyn Nascimento, de 22 anos, ocupa a 43ª posição no ranking, enquanto Jéssica Pereira, que também foi suspensa por doping, é apenas número 56 da lista. Tanto a entidade quanto o prometeram prestar o apoio que for possível a atleta.
Essa não é a única dor de cabeça do judô brasileiro para os Jogos de Tóquio. Outro nome importante da equipe e dona de seis medalhas em Mundiais e dos bronze nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, Mayra Aguiar sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo há dois meses e, após passar por cirurgia, só deve voltar a competir em março, a poucos meses do megaevento.
O Brasil conquistou até hoje 22 medalhas no judô em Jogos Olímpicos. É o esporte individual que mais rendeu pódios ao país até hoje. Sem Rafaela, Mayra será o maior nome da delegação no evento. Outras chances de medalha estão na categoria +78kg, em que Maria Suelen Altheman e Beatriz Soares trava uma disputa acirrada. Ambas aparecem entre as seis melhores do mundo. Dono de dois bronzes olímpicos, Rafael Silva é mais um nome cotado ao pódio, na categoria +100kg, Mas ele ainda disputa a vaga com David Moura, vice-campeão mundial em 2017.Confira a nota da CBJ em defesa de Rafaela Silva
A Confederação Brasileira de Judô lamenta os efeitos da decisão proferida pela Corte Arbitral do Esporte no julgamento da atleta Rafaela Silva, confirmada, nesta segunda-feira, 21.
Rafaela é uma das maiores atletas do país, única judoca brasileira campeã mundial e olímpica, em carreira construída à base de muito suor, disciplina, coragem e, sobretudo, superação.
Uma das principais lições que o nosso esporte ensina é aprender a cair, levantar e seguir. Rafaela Silva e o judô brasileiro levantarão ainda mais fortes. Juntos, estamos preparados para vencer as dificuldades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados