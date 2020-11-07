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E-Taça EDP 2020: comunidades jogam neste domingo; assista

Equipes masculinas dos grupos C e D estreiam na competição a partir das 10h deste domingo (8). Serão 32 jogos no dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 11:11

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 11:11

TAÇA EDP
TAÇA EDP acontece em novo formato Crédito: Reprodução/Rede Gazeta
Comunidades da Grande Vitória estreiam neste domingo (8) na E-Taça EDP das Comunidades 2020.  32 jogos entre as equipes masculinas dos grupos C e D completam a rodada do fim de semana. No sábado (7), jogaram os grupos A e B masculino e o grupo A feminino. Todos os jogos serão realizados na Rede Gazeta, em Vitória, e cumprirão protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e distanciamento social, estipulados pelos organizadores: Rede Gazeta, EDP e Central das Comunidades (CDC).
A primeira partida tem início às 10h e você pode acompanhar toda a competição, da estreia até a grande final, em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades.

CRONOGRAMA DE TRANSMISSÃO:

  • 15h - Aribiri x Brisamar;
  • 16h - Brisamar x Consolação.
ACOMPANHE AQUI.

CRONOGRAMA DE TRANSMISSÃO:

  • 15h - Consolação x Brisamar;
  • 15h30 - Aribiri x Consolação;
  • 16h - Consolação x Aribiri;
  • 16h30 - Brisamar x Aribiri.
ACOMPANHE AQUI.

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