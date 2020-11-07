E-Taça EDP 2020: comunidades jogam neste domingo; assista

Comunidades da Grande Vitória estreiam neste domingo (8) na E-Taça EDP das Comunidades 2020. 32 jogos entre as equipes masculinas dos grupos C e D completam a rodada do fim de semana. No sábado (7), jogaram os grupos A e B masculino e o grupo A feminino. Todos os jogos serão realizados na Rede Gazeta, em Vitória, e cumprirão protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e distanciamento social, estipulados pelos organizadores: Rede Gazeta, EDP e Central das Comunidades (CDC).
A primeira partida tem início às 10h e você pode acompanhar toda a competição, da estreia até a grande final, em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades.
CRONOGRAMA DE TRANSMISSÃO:
- 15h - Aribiri x Brisamar;
- 16h - Brisamar x Consolação.
CRONOGRAMA DE TRANSMISSÃO:
- 15h - Consolação x Brisamar;
- 15h30 - Aribiri x Consolação;
- 16h - Consolação x Aribiri;
- 16h30 - Brisamar x Aribiri.