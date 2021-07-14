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Atual campeão, esloveno vence etapa do Tour de France nesta quarta-feira

Tadej Pogačar, atual campeão da competição e líder da camisa amarela, venceu a etapa desta quarta-feira e ampliou a liderança na classificação geral do Tour de France...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 16:42
Crédito: Divulgação/Tour de France
O esloveno Tadej Pogačar, atual campeão da competição e líder da camisa amarela, venceu a etapa desta quarta-feira e ampliou a liderança na classificação geral do Tour de France. Completaram o pódio em Col de Portet o dinamarquês Jonas Vingegaard em segundo e, em terceiro, o equatoriano Richard Carapaz.
A reta final desta prova foi emocionante. Isso porque apenas dois ciclistas conseguiram segurar o ritmo e se aproximar do líder Pogačar. A disputa entre os três durou até a linha de chegada. Carapaz e Vingegaard seguiram dando trabalho para o esloveno, que terminou na liderança com o tempo de 5h03’’31’.
- A equipe trabalhou muito todos os dias para defender a Maillot Jaune LCL. Os caras fizeram um trabalho fantástico. Tentamos e conseguimos, estou muito feliz - destacou o esloveno após a vitória.
Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar domina a camisa amarela (líder da classificação individual) e também a camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o holandês Wouter Poels na de bolinhas (líder das montanhas).
Nesta quinta-feira, os ciclistas enfrentam um trajeto de montanha entre Pau e Luz Ardiden. Serão percorridos 130 quilômetros.
AS ETAPAS
Etapa 18 – 15/07/21 Pau Luz Ardiden 130 kmEtapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 kmEtapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individualEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km

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