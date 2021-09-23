Atual campeã do L'Étape Brasil by Tour de France espera marcação forte no domingo

Crédito: Em Campos do Jordao (@LetapeBrasil

A ciclista Ana Vitória Magalhães está confirmada para defender o título do L'Étape Brasil by Tour de France, que será disputado neste domingo, em Campos do Jordão (SP). A estudante carioca de 20 anos venceu a edição passada com a marca de 3h28min06 e passou a atrair atenção do mundo do ciclismo pelo seu talento.

O resultado de 2020, derrotando a campeã sul-americana de triatlo Bia Neres, obrigou Tota, como é conhecida pelos companheiros de modalidade, a se preparar ainda mais para a prova de 2021, que terá o percurso um pouco menor, com 104 quilômetros.

Os treinos no Rio de Janeiro (RJ) foram com bastante volume, principalmente para encarar as subidas no Vale do Paraíba. A ciclista acredita que o resultado é uma consequência de sua preparação, por isso promete dar o seu máximo.

- A pressão veio pra mim, agora defendendo o título! Faz parte do jogo. Ganhei mais experiência e bagagem. Estou super animada e na minha melhor forma física, com certeza! Quero dar o meu melhor nesse percurso desafiador. Sei que vai vir uma mulherada forte - explicou a ciclista da equipe Lulu Five Team.

Tota Magalhães focou bastante em treinos de montanha no último mês. O L'Étape Brasil by Tour de France, em seu percurso completo, conta com 2.330 metros de altimetria acumulada, o equivalente a subir um prédio residencial de 770 andares.

- Itapeva, Machadinho e Serra Velha são pontos-chave da prova. Foquei bastante nisso e estou indo preparada para sofrer - afirmou Tota.

Os ciclistas participantes terão três montanhas principais no percurso. A primeira escalada será de 13,3 km de extensão rumo ao Pico, depois mais 4,8 km e 140 m de altimetria na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046 e a última de 14 km de ascensão com 710 m de altimetria no trecho da Serra Velha. Vale lembrar que esse trecho final será após 85 km pedalados.

Rei e Rainha da Montanha

Com o apoio ao L'Étape Brasil, o Strava, maior comunidade esportiva do mundo, apoiará o Desafio Rei e Rainha da Montanha, recriando um dos principais momentos do Tour de France, em que os vencedores receberão uma premiação exclusiva do Strava.

Ao longo do percurso das provas, o Strava terá placas de sinalização e uma polyline (linha que marca o traçado da atividade) exclusiva da competição, com um tratamento especial para o percurso no mapa das atividades publicadas na plataforma.

- O ciclismo cresceu muito por aqui nos últimos meses e é a modalidade mais praticada dentro do Strava. O L'Étape já é uma das principais provas de ciclismo do país, e, além de trazer o selo ‘Tour de France’, busca envolver cada vez mais a população das cidades-sede, o que é muito interessante - destacou Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

Todos os inscritos ainda receberão adesivos e meias do Strava no kit oficial dos atletas, e terão a possibilidade de aproveitar até 30 dias de cortesia da versão paga do app. O Strava conta mais de 90 milhões de usuários no mundo e mais de 11 milhões no Brasil.

- O L'Étape é uma competição internacional com grandes marcas e instituições envolvidas. Agora se junta a uma das marcas mais importantes do mercado do ciclismo brasileiro. A parceria tende a ser um grande sucesso - comentou Bruno Prada, organizador da prova.

A sétima edição do L’Étape Brasil by Tour de France terá também uma versão mais curta, de 60 quilômetros, pelas estradas de Campos do Jordão (SP). A organização seguirá tomando as medidas sanitárias e de prevenção necessárias para dar mais segurança a todos em relação à pandemia de Covid-19.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L'Étape Brasil. Os atletas ainda vão contar com motos de apoio, ambulâncias, helicóptero e oficiais de pistas, além de pontos de hidratação, alimentação, apoio mecânico fixo e veículos para suporte espalhados pelo percurso.

Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L'Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizará o evento pela quarta vez.

Novo Village

O Centro de Eventos André Franco Montoro, em Campos do Jordão (SP), será o novo local do Village do L'Étape Brasil by Tour de France. O espaço vai receber os ciclistas amadores de 24 a 26 de setembro.

Além de ser o local da retirada do kit atleta, grandes marcas e empresas farão a exposição de seus serviços e produtos, entre outras experiências e surpresas para conhecer e testar. A abertura dos portões será na sexta-feira (24), a partir das 12h. No dia seguinte, no sábado, o Village funcionará das 9h às 20h. Na data da prova, o espaço fica aberto das 8h às 17h.