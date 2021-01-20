Atletismo do Brasil faz Camping de revezamentos de olho em Tóquio

Crédito: Wagner Carmo/CBAt

O Camping Nacional de Treinamento de Provas de Revezamento será realizado de 28 a 31 deste mês, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). As atividades fazem parte do Programa de Preparação Olímpica (PPO) da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) visando os Jogos de Tóquio, que serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto.

O camping contará com a realização de testes e avaliações promovidas pelo Laboratório Olímpico nas áreas da Bioquímica, Fisiologia, Biomecânica, entre outras, conforme acordado previamente com treinadores e atletas, bem como atividades específicas desenvolvidas para os grupos dos revezamentos.

Participarão do camping os atletas e seus treinadores pessoais selecionados pelos seguintes critérios:

a) Atletas com índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio nas provas de 100 m e 200 m, masculino e feminino;b) Atletas selecionados pelo Ranking Brasileiro no período de 01/01 a 18/12/2020, respeitando o número de vagas a seguir:

1. 4x100 m masculino: 8 atletas (6 atletas por Ranking e 2 escolhidos pelos treinadores responsáveis)2. 4x100 m feminino: 8 atletas (6 atletas por Ranking e 2 escolhidos pelos treinadores responsáveis)3. 4x400 misto: 10 atletas - 5 por gênero (4 atletas por Ranking e 1 escolhido pelo treinador responsável)

Foram chamados 28 atletas – 14 homens e 14 mulheres – porque houve empate de tempo entre os que estão no ranking para integrar os revezamentos 4x100 m masculino e feminino.

O Brasil já garantiu vaga olímpica no 4x100 m masculino, medalha de ouro no Mundial de Revezamentos de 2019, em Yokohama, no Japão, ao terminar em quarto lugar no Mundial de Doha. O mesmo aconteceu com o 4x400 m misto, oitavo colocado em Doha-2019.

Para Evandro Lazzari, responsável pelo 4x400 m misto nas últimas competições internacionais, o encontro é muito importante. “É uma oportunidade de conhecer alguns atletas que nunca participaram da equipe, como os meninos do Maranhão, e mostrar para eles como é nossa dinâmica, junto com atletas que correram recentemente o misto como o Lucas, Anderson e Tiffani”, comentou o treinador.Atletas convocados

MasculinoPaulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros) – 100 m – 4x100 mAldemir Gomes Junior (Pinheiros) – 200 m – 4x100 mLuís Gabriel Pereira Silva (Memorial) - 4x100 mRodrigo Nascimento (CT Maranhão) - 4x100 mVitor Hugo dos Santos (CT Maranhão) - 4x100 mDerick de Souza (Pinheiros) - 4x100 mJorge Henrique Vides (Pinheiros) - 4x100 mErik Felipe Cardoso (SESI-SP) - 4x100 mFelipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 4x100 mAnderson Henriques (AABLU) - 4x400 m mistoJoão Henrique Falcão Cabral (CT Maranhão) - 4x400 m mistoPedro Burmann (AABLU) - 4x400 m mistoMarcos Vinícius Moraes (CT Maranhão) - 4x400 m mistoLucas Carvalho (FECAM) - 4x400 m misto

FemininoVitoria Rosa (Pinheiros) – 200 m – 4x100 mAna Carolina Azevedo (Orcampi) - 4x100 mLorraine Martins (Pinheiros) - 4x100 mGabriela Mourão (Futuro Olímpico-RJ) – 4x100 mRosangela Santos (Pinheiros) - 4x100 mBruna Farias (Pinheiros) - 4x100 mAndressa Moreira Fidélis (São Bernardo) - 4x100 mAna Claudia Lemos (Pinheiros) - 4x100 mVida Aurora Caetano (Tornado) - 4x100 mTiffani Marinho (Orcampi) - 4x400 m mistoTábata Vitorino de Carvalho (Maringá) - 4x400 m mistoCristiane dos Santos Silva (UCA) - 4x400 m mistoMaria Victoria Sena (APA-SP) - 4x400 m mistoJessica Roberti da Silva (São Bernardo) - 4x400 m misto