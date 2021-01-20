Atletismo do Brasil faz Camping de revezamentos de olho em Tóquio

O Camping Nacional de Treinamento de Provas de Revezamento será realizado de 28 a 31 deste mês, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). As atividades fazem parte do Programa de Preparação Olímpica (PPO) da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) visando os Jogos de Tóquio, que serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto.
O camping contará com a realização de testes e avaliações promovidas pelo Laboratório Olímpico nas áreas da Bioquímica, Fisiologia, Biomecânica, entre outras, conforme acordado previamente com treinadores e atletas, bem como atividades específicas desenvolvidas para os grupos dos revezamentos.
Participarão do camping os atletas e seus treinadores pessoais selecionados pelos seguintes critérios:
a) Atletas com índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio nas provas de 100 m e 200 m, masculino e feminino;b) Atletas selecionados pelo Ranking Brasileiro no período de 01/01 a 18/12/2020, respeitando o número de vagas a seguir:
1. 4x100 m masculino: 8 atletas (6 atletas por Ranking e 2 escolhidos pelos treinadores responsáveis)2. 4x100 m feminino: 8 atletas (6 atletas por Ranking e 2 escolhidos pelos treinadores responsáveis)3. 4x400 misto: 10 atletas - 5 por gênero (4 atletas por Ranking e 1 escolhido pelo treinador responsável)
Foram chamados 28 atletas – 14 homens e 14 mulheres – porque houve empate de tempo entre os que estão no ranking para integrar os revezamentos 4x100 m masculino e feminino.
O Brasil já garantiu vaga olímpica no 4x100 m masculino, medalha de ouro no Mundial de Revezamentos de 2019, em Yokohama, no Japão, ao terminar em quarto lugar no Mundial de Doha. O mesmo aconteceu com o 4x400 m misto, oitavo colocado em Doha-2019.
Para Evandro Lazzari, responsável pelo 4x400 m misto nas últimas competições internacionais, o encontro é muito importante. “É uma oportunidade de conhecer alguns atletas que nunca participaram da equipe, como os meninos do Maranhão, e mostrar para eles como é nossa dinâmica, junto com atletas que correram recentemente o misto como o Lucas, Anderson e Tiffani”, comentou o treinador.Atletas convocados
MasculinoPaulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros) – 100 m – 4x100 mAldemir Gomes Junior (Pinheiros) – 200 m – 4x100 mLuís Gabriel Pereira Silva (Memorial) - 4x100 mRodrigo Nascimento (CT Maranhão) - 4x100 mVitor Hugo dos Santos (CT Maranhão) - 4x100 mDerick de Souza (Pinheiros) - 4x100 mJorge Henrique Vides (Pinheiros) - 4x100 mErik Felipe Cardoso (SESI-SP) - 4x100 mFelipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 4x100 mAnderson Henriques (AABLU) - 4x400 m mistoJoão Henrique Falcão Cabral (CT Maranhão) - 4x400 m mistoPedro Burmann (AABLU) - 4x400 m mistoMarcos Vinícius Moraes (CT Maranhão) - 4x400 m mistoLucas Carvalho (FECAM) - 4x400 m misto
FemininoVitoria Rosa (Pinheiros) – 200 m – 4x100 mAna Carolina Azevedo (Orcampi) - 4x100 mLorraine Martins (Pinheiros) - 4x100 mGabriela Mourão (Futuro Olímpico-RJ) – 4x100 mRosangela Santos (Pinheiros) - 4x100 mBruna Farias (Pinheiros) - 4x100 mAndressa Moreira Fidélis (São Bernardo) - 4x100 mAna Claudia Lemos (Pinheiros) - 4x100 mVida Aurora Caetano (Tornado) - 4x100 mTiffani Marinho (Orcampi) - 4x400 m mistoTábata Vitorino de Carvalho (Maringá) - 4x400 m mistoCristiane dos Santos Silva (UCA) - 4x400 m mistoMaria Victoria Sena (APA-SP) - 4x400 m mistoJessica Roberti da Silva (São Bernardo) - 4x400 m misto
TreinadoresDarci Ferreira da Silva (SP)Vânia Maria Valentino (RJ)Evandro Lazari (SP)Renan Valdiero (RJ)Felipe de Siqueira (SP)Carlos José Camilo de Oliveira (ES)Inaldo Sena (SP)Antônio Nilson de Sousa (MA)Leonardo Ribas (RS)Francisco Weldem do Nascimento (PI)Victor Fernandes (SP)Manuel Evaristo Neto (DF)Katsuhico Nakaya (SP)