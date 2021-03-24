Atletismo brasileiro treina nos EUA para Mundial na Polônia e Olimpíada

Crédito: Fernando dos Reis/CBAt

O atletismo brasileiros realiza uma série de atividades no Camping Internacional de Treinamento e Competição no Centro Olímpico dos Estados Unidos, chamado de Chula Vista Elite Athlete Training Center. Chula Vista é um condado de San Diego, na Califórnia.

Os 18 atletas estão treinando em regime de bolha, sem contato com os atletas de outros países, mas com acesso à academia e à pista. A ênfase maior é a preparação dos revezamentos 4x100 m masculino e feminino, que nos dias 1 e 2 de maio disputarão o Campeonato Mundial da Silesia, na Polônia. Na competição, o time masculino busca a segunda vitória – foi campeão em Yokohama-2019 - e o feminino, a qualificação para a Olimpíada.

A iniciativa faz parte do Programa de Preparação Olímpica (PPO), numa parceria entre a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os Jogos de Tóquio, que têm a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho.

- Estamos muito satisfeitos porque tudo tem andado muito bem. Temos comida boa, hospedagem confortável, sala de musculação e pista excepcionais. O camping vai ajudar em muito a preparação dos atletas - comentou o treinador Felipe de Siqueira, responsável, ao lado de Carlos Camilo de Oliveira, pela equipe masculina do 4x100 m.

A equipe está desde o dia 17 de março nas instalações do Chula Vista Elite Athlete Training Center. Todos os integrantes da delegação fizeram o exame PCR, para controle da Covid-19, seguindo o protocolo das autoridades sanitárias norte-americanas. Mesmo assim, as atividades continuam restritas a determinados horários, pré-definidos entre os brasileiros e os administradores do Centro de Treinamento.

- Conhecemos bem essas instalações e tudo é muito perto, o que facilita os deslocamentos a pé. Além dos treinamentos, estamos tentando acertar competições. No dia 3 de abril, todos estão inscritos num torneio, aqui mesmo em Chula Vista - lembrou Carlos Alberto Cavalheiro, do COB e coordenador geral do Camping.

O grupo de atletas é formado pelos velocistas Felipe Bardi dos Santos, Paulo André de Oliveira, Rodrigo Nascimento, Derick de Souza, Aldemir Gomes Júnior, Vitor Hugo dos Santos, Luís Gabriel Pereira Silva, Jorge Henrique Vides, Vitoria Rosa, Ana Carolina Azevedo, Rosangela Santos, Lorraine Martins, Bruna Farias e Andressa Moreira Fidelis.

Estão em Chula Vista também Gabriel Constantino (110 m com barreiras), Alison Santos (400 m com barreiras), Fernanda Borges (lançamento do disco) e Érica Sena (20 km marcha atlética).