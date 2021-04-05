Atletismo: Brasil tem bons resultados em evento pré-olímpico nos EUA

Crédito: Divulgação/CBAt

A maioria dos atletas brasileiros estreou na temporada 2021 do Camping Internacional de Treinamento e de Competições, no Chula Vista Elite Athlete Training Center com resultados expressivos. O torneio de atletismo é disputado em San Diego, no estado americano da Califórnia.

A competição marcou também a estreia de todos eles em competições ao ar livre no ano. Gabriel Constantino e Rosangela Santos, porém, já tinham disputado provas indoor na Europa. O evento marcou o início da preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, que serão entre julho e agosto deste ano.

Velocidade masculina​Entre os velocistas, que se preparam também para o Mundial de Revezamento da Polônia, entre 1 e 2 de maio, se destacou Paulo André Camilo de Oliveira, que venceu os 100 m e os 200 m, com 10.10 (1.6) e 20.61 (1.7), respectivamente. Assim, ele assumiu a liderança no Ranking Brasileiro das duas provas.

Outro resultado bom foi de Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP), segundo colocado nos 100 m, com 10.17, seguido de Derick Souza (Pinheiros), com 10.36, de Rodrigo Nascimento (Projeto Atletismo Maranhão), com 10.37, e de Luís Gabriel da Silva (Memorial), com 10.39. Nos 200 m, Derick Souza foi o vice, com 20.83, à frente de Gabriel Constantino (Pinheiros), com 21.11, e de Rodrigo Nascimento, com 21.20.

Velocidade feminina​No feminino, Vitoria Rosa (Pinheiros) venceu as duas provas, com 11.16 (2.4) nos 100 m e com 23.11 (1.0) nos 200 m. Nos 100m, Ana Carolina Azevedo (Projeto Atletismo Maranhão) ficou em segundo, com 11.32, seguida de Bruna Farias (Pinheiros), com 11.60, e de Andressa Fidélis (Pinheiros), com 11.72. Nos 200 m, Rosangela Santos (Pinheiros) ficou em segundo lugar, com 23.35, seguida de Ana Carolina Azevedo, com 23.41.

Nos 400 m, Alison Santos (Pinheiros) foi o vencedor com 45.78. Com essa marca o atleta paulista, campeão Pan de Lima, está momentaneamente qualificado para o Mundial de Revezamentos. O prazo para a definição termina no dia 11 de abril.

Nos 110 m com barreiras, Gabriel Constantino, terceiro nos 200 m, ganhou o ouro na prova que é sua especialidade. O recordista sul-americano venceu com 13.78 (0.9).

Lançamento de disco

No lançamento do disco, Fernanda Borges (AABLU) dominou completamente a prova, vencendo com 61,58 m, melhor resultado da temporada do Brasil.