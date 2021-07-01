Atletismo anuncia atletas convocados para os Jogos de Tóquio-2020

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Em luto oficial por três dias, em função da morte do treinador Luiz Alberto de Oliveira ocorrida na noite de quarta-feira (30/6) em Doha, no Qatar, a CBAt anunciou nesta quinta-feira a lista dos 51 atletas convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 31 no masculino e 20 no feminino, que tem a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho. O torneio de atletismo será disputado de 29 de julho a 8 de agosto no Estádio Olímpico do Japão e no Sapporo Odori Park, que fica a cerca de 800 km de Tóquio.

O anúncio só foi possível depois que a World Atlhetics fechou o seu Ranking Mundial por Pontos e as informações permitiram a convocação dos atletas qualificados pelas cotas de participantes por prova.

A participação do atletismo brasileiro no Japão só será menor do que a registrada nos Jogos do Rio-2016, quando foram chamados 67 atletas. A Olimpíada de Tóquio, inicialmente marcada para 2020, teve de ser adiada em um ano por causa da pandemia global da Covid-19. O mundo passou por enormes desafios e os atletas brasileiros enfrentaram dificuldades ainda maiores para poder participar de competições no exterior.

- Quero parabenizar a todos os atletas convocados, treinadores, clubes e federações e aos que fizeram grande esforço e não conseguiram qualificação por índices ou por cotas. Tenho certeza de que o Brasil estará bem representado no Japão. A parceria com o Comitê Olímpico do Brasil também foi muito importante, assim como o apoio das Loterias Caixa, nosso patrocinador máster, Prevent Senior, Solst, Pista e Campo e Nike - comentou o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, em entrevista coletiva virtual.

“O desafio para a definição da seleção brasileira foi enorme por causa das dificuldades enfrentadas em todo o mundo. Assim como está sendo a logística da preparação final dos atletas para os Jogos. Por isso, a partir do dia 9 de agosto, após o encerramento da Olimpíada de Tóquio, já começaremos a trabalhar para Paris-2024”, disse Claudio Castilho, diretor executivo da CBAt e chefe de missão da equipe, que lembra que o atletismo reunirá cerca de 1.900 atletas de 190 países no Japão, segundo comunicado da World Athletics.

Castilho afirmou que o objetivo da CBAt é que os brasileiros disputem 13 finais, duas a mais do que no Rio-2016.

- Quanto mais finais o Brasil fizer, mais perto de uma medalha estará. Esse é um dado extremamente importante porque mostra a força do atletismo em todas as regiões do Brasil - disse o diretor executivo.

Ele contou que as duas maiores partes da equipe nacional seguem no dia 16 de julho do Brasil e no dia 17 de julho de Portugal. Os dois grupos se encontram no dia 18 em Saitama, no Japão, onde os atletas passarão pelo período de aclimatação. Outros convocados sairão de outros campings previstos para a Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e Equador. O diretor executivo disse ainda que os atletas só entrarão na Vila Olímpica 48 horas antes de suas provas e terão o mesmo prazo para retornar aos seus destinos depois da participação.

O gerente técnico da CBAt, Domingos Pandeló, deu alguns dados estatísticos sobre o convocação. A média de idade da equipe é de 28,4 anos, sendo 29,6 no feminino e 27,3 anos no masculino, Dos chamados, 38,1% vão para a primeira Olimpíada no feminino e 61,9% já têm experiência olímpica. No masculino, a situação se inverte: 58,1% vão estrear nos Jogos e 41,9% disputarão novamente a competição.

Dos 52 atletas, 13 entraram pelas cotas da World Athletics (WA). Alguns serão inscritos em mais de uma prova e os convocados, em conjunto com seus treinadores, deverão confirmar as disputas que farão no Japão.

- Essa é uma informação importante para WA porque a aceitação ou não implica na abertura de novas vagas para atletas de todo o mundo - lembrou Castilho, que vai à quarta Olimpíada da carreira (nas anteriores ele foi como treinador).

Os integrantes da Comissão Técnica serão definidos mais tarde.

- Temos 25 treinadores envolvidos no processo, mas dependemos das restrições que estão sendo feitas pelo Comitê Organizador dos Jogos. Aliás, a orientação para todos os que representarem o Brasil é seguir todas as regras impostas de controle sanitário. Quem não cumprir poderá ser desligado da delegação por decisão do COB e do Comitê Olímpico Internacional - comentou Castilho.Atletas convocadosMasculinoPaulo André de Oliveira (Pinheiros-SP) – 100 m – 200 m -4x100 mFelipe Bardi dos Santos (SESI-SP) – 100 m – 4x100 mRodrigo Nascimento (CT Maranhão-MA) - 100 m - 4x100 mDerick de Souza da Silva (Pinheiros-SP) – 4x100 mJorge Henrique da Costa Vides (Pinheiros-SP) – 200 m - 4X100 MAldemir Gomes da Silva Junior (Pinheiros-SP) – 200 mLucas da Silva Carvalho (FECAM-PR) – 400 m – 4x400 m mistoAnderson de Freitas Henriques (AABLU-SC) – 4x400 m mistoPedro Luiz Burmann (AABLU-SC) – 4x400 m mistoThiago do Rosário André (CT Maranhão-MA) – 800 m – 1.500 mGabriel Constantino (Pinheiros-SP) – 110 m com barreirasEduardo de Deus (CT Maranhão-MA) – 110 m com barreirasRaphael Henrique Pereira (Clã Delfos-MG) - 110 m com barreirasAlison dos Santos (Pinheiros-SP) – 400 m com barreirasMarcio Teles (Orcampi-SP) – 400 m com barreirasAltobeli Santos da Silva (Pinheiros-SP) – 3.000 m com obstáculosThiago Braz da Silva - varaAugusto Dutra Oliveira (Pinheiros-SP) – varaSamory Uiki (Sogipa-RS) – distânciaAlmir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - triploAlexsandro Melo (CT Maranhão-MA) – distância e triploFernando Ferreira (Orcampi-SP) - alturaThiago Júlio Moura (Associação Unindo Famílias-SP) - alturaDarlan Romani (Pinheiros-SP) – pesoDaniel Ferreira do Nascimento (ABDA-SP) – maratonaPaulo Roberto Paula (São Paulo/Kiatleta-SP) - maratonaDaniel Chaves (Pinheiros-SP) – maratonaCaio Bonfim (CASO-DF) – 20 km e 50 km marchaMatheus Gabriel Correa (AABLU-SC) – 20 km marchaLucas Gomes Mazzo (CASO-DF) – 20 km marchaFelipe Vinícius dos Santos (AABLU-SP) – decatlo

FemininoVitoria Cristina Rosa (Pinheiros-SP) – 100 m -200 m – 4x100 mRosangela Santos (Pinheiros-SP) – 100 m – 4x100 mAna Carolina Azevedo (CT Maranhão-MA) – 200 m - 4x100 mAna Claudia Lemos (SR Mampituba-SC) – 4x100 mBruna Jéssica Farias (CT Maranhão-MA) – 4x100 mTiffani Marinho (Orcampi-SP) – 400 m - 4x400 m mistoTabata Vitorino de Carvalho (AA Maringá-PR) – 4x400 m mistoGeisa Muniz Coutinho (CT Maranhão-MA) – 4x400 m mistoKetiley Batista (ASPMP-SP) – 100 m com barreirasChayenne Pereira da Silva (EMFCA-RJ) – 400 m com barreirasTatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) – 3.000 m com obstáculosSimone Ponte Ferraz (Jaraguá do Sul-SC) – 3.000 m com obstáculosEliane Martins (Pinheiros-SP) – distânciaNubia Aparecida Soares (Clã Delfos-MG) - triploGeisa Arcanjo (Pinheiros-SP) – pesoAndressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - discoIzabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) – discoLaila Ferrer (Pinheiros-SP) – dardoJucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - dardoErica Rocha de Sena (Pinheiros-SP) – 20 km marcha

Dos convocados, Alison dos Santos ocupa a melhor colocação no Ranking Mundial até o dia 30 de junho. Ele está em terceiro nos 400 m com barreiras, com 45.57. Thiago Braz é sétimo no salto com vara, com 5,82 m e Darlan Romani ocupa a 12ª posição no arremesso do peso, com 21,56 m no masculino. No feminino, Nubia Soares é a sexta no salto triplo, com 14,68 m, e Chayenne da Silva está em 18º nos 400 m com barreiras, com 55.15.

A lista divulgada incluía o nome da atleta Fernanda Borges, do lançamento do disco, que foi suspensa provisoriamente, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira pela Athletics Integrity Unit, órgão ligado à World Athletics. Um exame antidoping realizado pela atleta no dia 21 de maio constatou a presença de Ostarine, uma substância proibida, que é um modulador metabólico (SARM).