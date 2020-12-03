Atletas relatam a emoção de ter nome eternizado na Calçada da Fama

Adalberto Rodrigues (Tênis em cadeira de rodas) - Campeão mundial e sul-americano (2006)

Depois de 18 anos sendo atleta, ser reconhecida e ter essa homenagem do Estado, por todo o esforço e dedicação que tivemos, ainda mais em um esporte que não é tão conhecido e que não tem patrocínio, é muito legal. Ficamos para a história

Me sinto muito honrada. Como atleta sempre vivi de referências, de pessoas que me inspiravam, então o que me deixa mais feliz é representar, talvez, isso da inspiração e da referência. É muito importante pras meninas saberem que assim como eu, que vim aqui do Espírito Santo, que é o nosso Estado, que às vezes as pessoas não reconhecem muito, que comecei pequenininha, treinei e alcancei meus sonhos, é muito legal. Tive o prazer de treinar muitos anos neste mesmo lugar onde eu recebi a homenagem. É muito bom poder ver que eu fiz parte da história da ginástica aqui

Muitos atletas são esquecidos depois que se aposentam. Isso eterniza a minha história até agora, e nada mais justo a gente poder deixar um legado mais visível, agora, para as novas gerações. O maior momento pra mim hoje é eu poder retribuir ao esporte tudo o que ele me proporcionou

Estou muito lisonjeado e emocionado. A gente vai pra fora do país e recebe essas homenagens, vê outros atletas homenageados também, o Espírito Santo está de parabéns. Acho que essa calçada vai ficar pequena, muitos outros atletas vão poder completá-la também, estou muito feliz

"Sou um atleta novo, tenho ainda muito a dar no esporte. Ver meu nome com grandes lendas do esporte é uma sensação muito boa, e acredito que vou adquirir ainda mais responsabilidade e maturidade com isso. Estou muito feliz e espero continuar representando bem o nosso Estado