Atletas olímpicos incentivam a prática esportiva em Fortaleza

Crédito: Neto Silva/Divulgação

Neste fim de semana, a cidade de Fortaleza ganhou dois reforços de peso no incentivo à uma vida mais saudável. Os atletas olímpicos Rebecca, do vôlei de praia, que é cearense, e o maratonista Daniel Chaves se encontraram no local, na área de hidratação montada por uma marca de isotônico e numa área de café da manhã.

Na Beira-Mar, dividiram com o público suas experiências no alto rendimento. Recém-chegados de Tóquio, onde defenderam o Brasil na Olimpíada, eles enalteceram as escolhas por hábitos saudáveis e explicaram que os resultados aparecem para todos, não só no alto rendimento. Quinto no vôlei de praia, Rebecca valorizou a receptividade do público.

-Foi um encontro incrível com o Dani, com o público. E fico muito feliz em poder ter esse contato. E logo depois dos Jogos Olímpicos. A prática esportiva é fundamental nas nossas vidas, não só no alto rendimento, e está cada vez mais comum. Que bom poder ver tanta gente se movimentando e receber o carinho deles. Não esperava tantas pessoas me dizendo que viram meus jogos nas Olimpíadas, pedindo para tirar foto, guardar uma lembrança. Foi realmente muito gratificante-disse Rebecca, agradecendo ao seu patrocinador, que a convidou para essa interação.

-Agradeço demais o convite e todo esse apoio que a Jungle dá para o esporte em geral, não só no alto rendimento, mas para esportistas amadores. Mais que isso, a qualidade do produto, o cuidado com os ingredientes, todos naturais. Isso faz muita diferença no treino de qualquer pessoa. Posso garantir- finalizou.

Training Camp de Daniel ChavesJá o maratonista foi levado pela marca para um training camp em Fortaleza. O atleta compartilhou seus conhecimentos com vários grupos de corredores locais e aproveitou o encontro para lembrar momentos de Tóquio.