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Atletas olímpicos incentivam a prática esportiva em Fortaleza

Depois dos Jogos de Tóquio, a cearense Rebecca, do vôlei de praia, e o maratonista Daniel Chaves marcam presença na Beira-Mar para mostrar a importância da atividade físicas...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 11:17

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 11:17

Crédito: Neto Silva/Divulgação
Neste fim de semana, a cidade de Fortaleza ganhou dois reforços de peso no incentivo à uma vida mais saudável. Os atletas olímpicos Rebecca, do vôlei de praia, que é cearense, e o maratonista Daniel Chaves se encontraram no local, na área de hidratação montada por uma marca de isotônico e numa área de café da manhã.
Na Beira-Mar, dividiram com o público suas experiências no alto rendimento. Recém-chegados de Tóquio, onde defenderam o Brasil na Olimpíada, eles enalteceram as escolhas por hábitos saudáveis e explicaram que os resultados aparecem para todos, não só no alto rendimento. Quinto no vôlei de praia, Rebecca valorizou a receptividade do público.
-Foi um encontro incrível com o Dani, com o público. E fico muito feliz em poder ter esse contato. E logo depois dos Jogos Olímpicos. A prática esportiva é fundamental nas nossas vidas, não só no alto rendimento, e está cada vez mais comum. Que bom poder ver tanta gente se movimentando e receber o carinho deles. Não esperava tantas pessoas me dizendo que viram meus jogos nas Olimpíadas, pedindo para tirar foto, guardar uma lembrança. Foi realmente muito gratificante-disse Rebecca, agradecendo ao seu patrocinador, que a convidou para essa interação.
-Agradeço demais o convite e todo esse apoio que a Jungle dá para o esporte em geral, não só no alto rendimento, mas para esportistas amadores. Mais que isso, a qualidade do produto, o cuidado com os ingredientes, todos naturais. Isso faz muita diferença no treino de qualquer pessoa. Posso garantir- finalizou.
Training Camp de Daniel ChavesJá o maratonista foi levado pela marca para um training camp em Fortaleza. O atleta compartilhou seus conhecimentos com vários grupos de corredores locais e aproveitou o encontro para lembrar momentos de Tóquio.
- Foi um enorme prazer participar do camp aqui em Fortaleza. A energia dos corredores da cidade é fantástica. O carinho e a alegria das pessoas que vieram iniciar o dia de uma forma positiva através do esporte, foram contagiantes. O encontro com a Rebecca foi muito prazeroso também. Ela com seu jeito leve me fez enxergar sob outra perspectiva como foram os Jogos Olímpicos. Fico muito grato a todos os cearenses, a cidade de Fortaleza e a Positive Brands pela recepção e pelo lindo encontro. Espero voltar em breve - comentou.

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