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Brasileiro de Vôlei de Praia

Atletas irão fazer encontros com fãs antes de etapa de Vila Velha

Serão duas sessões de autógrafos no município que recebe o evento, além de uma visita social em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 20:45

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 20:45

Fernanda Berti (frente) e Bárbara Seixas terão encontro com fãs capixabas Crédito: FIVB/Divulgação
Os atletas que disputam a etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia participarão de encontros com os fãs nesta quarta-feira (24), véspera da fase principal da competição. Serão duas sessões de autógrafos na cidade que recebe o evento, além de uma visita social em Cariacica.
A primeira visita será na Obra Social Cristo Rei, em Cariacica, a partir das 14 horas, com presença da dupla Aline/Diana (SC/RJ), vice-campeãs da etapa de Miguel Pereira (RJ) do Circuito Mundial 17/18. Já às 16 horas, a medalhista olímpica Bárbara Seixas e sua parceira Fernanda Berti, vice-campeã mundial, participam de sessão de autógrafos na Prefeitura Municipal de Vila Velha.
A última ação de será às 18h, com sessão de autógrafos no Shopping Praia da Costa. Estarão presentes as atuais campeãs do Circuito Mundial, Ágatha (PR), que é medalhista olímpica, e Duda (SE); Lili, atleta capixaba e medalhista mundial e pan-americana, e sua parceira Josi (SC); Fernandão, que também é atleta capixaba, e seu parceiro Ramon Gomes (RJ).

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