Atletas irão fazer encontros com fãs antes de etapa de Vila Velha

Os atletas que disputam a etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia participarão de encontros com os fãs nesta quarta-feira (24), véspera da fase principal da competição. Serão duas sessões de autógrafos na cidade que recebe o evento, além de uma visita social em Cariacica.
A primeira visita será na Obra Social Cristo Rei, em Cariacica, a partir das 14 horas, com presença da dupla Aline/Diana (SC/RJ), vice-campeãs da etapa de Miguel Pereira (RJ) do Circuito Mundial 17/18. Já às 16 horas, a medalhista olímpica Bárbara Seixas e sua parceira Fernanda Berti, vice-campeã mundial, participam de sessão de autógrafos na Prefeitura Municipal de Vila Velha.
A última ação de será às 18h, com sessão de autógrafos no Shopping Praia da Costa. Estarão presentes as atuais campeãs do Circuito Mundial, Ágatha (PR), que é medalhista olímpica, e Duda (SE); Lili, atleta capixaba e medalhista mundial e pan-americana, e sua parceira Josi (SC); Fernandão, que também é atleta capixaba, e seu parceiro Ramon Gomes (RJ).