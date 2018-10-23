Atletas irão fazer encontros com fãs antes de etapa de Vila Velha

Fernanda Berti (frente) e Bárbara Seixas terão encontro com fãs capixabas Crédito: FIVB/Divulgação

Os atletas que disputam a etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia participarão de encontros com os fãs nesta quarta-feira (24), véspera da fase principal da competição. Serão duas sessões de autógrafos na cidade que recebe o evento, além de uma visita social em Cariacica.

A primeira visita será na Obra Social Cristo Rei, em Cariacica, a partir das 14 horas, com presença da dupla Aline/Diana (SC/RJ), vice-campeãs da etapa de Miguel Pereira (RJ) do Circuito Mundial 17/18. Já às 16 horas, a medalhista olímpica Bárbara Seixas e sua parceira Fernanda Berti, vice-campeã mundial, participam de sessão de autógrafos na Prefeitura Municipal de Vila Velha.