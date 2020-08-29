Atletas do Boxing For You batem peso para lutas em São Paulo

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Os oito atletas participantes do Boxing For You 9 participaram nesta sexta-feira da pesagem oficial do evento da nobre arte, que será realizado neste sábado, em São Paulo (SP), com portões fechados.

Os boxeadores antes da balança passaram pela segunda fase do protocolo desenvolvido pelo HCA - Health Control Assistant e os resultados das avaliações de IgM / IgG serão divulgados nas próximas horas. O médico oficial do B4Y seguiu também os procedimentos obrigatórios para qualquer competição da modalidade.

O rígido protocolo do CNB - Conselho Nacional de Boxe e da Prefeitura de São Paulo será seguido no dia dos combates, com todos os presentes no evento fechado testados em IgM / IgG.

- Fizemos a triagem, como aferição de temperatura e oxigenação, além da sorologia de anticorpos para todos - contou a gestora de qualidade e processos e acreditações Maria Carolina Sanfelice.

- Na realização dos exames laboratoriais dos atletas primeira etapa do ciclo não foram detectados vírus Covid-19. A segunda etapa ocorreu antes da pesagem e os resultados foram negativos. E a terceira etapa ocorrerá horas antes da luta, quando novos testes serão realizados.

O Boxing For You, que terá transmissão da Fox Sports para toda América Latina, terá mais uma vez os medalhistas olímpicos no ringue.

O campeão da Rio 2016 Robson Conceição volta a lutar depois de mais de um ano afastado por lesão. O baiano, que tem 13 vitórias em 13 lutas no profissional, encara o paulista Eduardo Reis (24-7) na exibição principal do Boxing For You.

- Estou sempre preparado! Me dedico muito para esse esporte. Tenho certeza de que estarei levando um sorriso a mais para o povo que está sofrendo devido à pandemia - disse Robson Conceição, que pesou 58.750g. O adversário bateu em 58.600 g.

- Sou fã e vibrei com o Robson na Olimpíada quando ele trouxe a medalha. A expectativa é alta pra amanhã - completou Eduardo Reis.

O co-mais event do B4Y terá o também invicto Esquiva Falcão (26-0), prata em Londres 2012, contra Morramad Araújo, atual campeão brasileiro. O combate será no peso combinado nos super meio médios.

- O importante é trazer essa vitória! Por nocaute ou por pontos. Treinei muito, mas sei que o Morramad também, acabei de conhecer pessoalmente. Vamos dar o nosso melhor! - falou Esquiva Falcão, que bateu em 78.250g.

Já Morramad, de posse de seu cinturão dos super médios ligeiros e pesando 76.600g, quer surpreender o atleta de quem é fã.

- A luta vai me dar uma oportunidade no ranking do boxe. Não preciso falar do Esquiva, pois todo mundo o conhece. Mas estou há 20 anos no boxe e vou chegar pra lutar.

A luta que abre o Boxing For You 9 terá Lila Furtado (1-0) na categoria super-galo (até 55,3 kg) contra a estreante Eduarda Vasconcelos. Ambas bateram o peso da categoria, assim como Vitor Siqueira (5-1) e Kenes Carneiro (3-2) no médios-ligeiros (até 69,8 kg).

O evento será transmitido pela Fox Sports a partir de 21h30 para toda a América Latina. As lutas também serão exibidas no Youtube pelo link https://youtu.be/wgo0BEMSpdU