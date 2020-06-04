Atleta e médica, Karina Oliani participa de live e lança nova série

Crédito: Divulgação/Canal OFF

Já pensou em mergulhar com tubarões e escalar montanhas como o Everest? Isso e muito mais é o que será abordado nesta quinta, às 21h, no segundo OFF Talks digital, em uma live no Instagram em formato especial. Mickey Bernardoni recebe a atleta montanhista e médica Karina Oliani, que participou de ‘Oceano Selvagem’, uma nova série do aplicativo do Canal OFF.

A série será lançada logo após a live, em um formato inovador, já que o OFF Talks aproxima o espectador do programa e enrique a experiência de assistir ao episódio logo na sequência da live. Durante a transmissão, que acontecerá na rede social do canal, cada um em sua casa, Mickey Bernardoni mostrará fotos inéditas e trechos do programa com a montanhista e médica.