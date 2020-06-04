Atleta e médica, Karina Oliani participa de live e lança nova série

Já pensou em mergulhar com tubarões e escalar montanhas como o Everest? Isso e muito mais é o que será abordado nesta quinta, às 21h, no segundo OFF Talks digital, em uma live no Instagram em formato especial. Mickey Bernardoni recebe a atleta montanhista e médica Karina Oliani, que participou de ‘Oceano Selvagem’, uma nova série do aplicativo do Canal OFF.
A série será lançada logo após a live, em um formato inovador, já que o OFF Talks aproxima o espectador do programa e enrique a experiência de assistir ao episódio logo na sequência da live. Durante a transmissão, que acontecerá na rede social do canal, cada um em sua casa, Mickey Bernardoni mostrará fotos inéditas e trechos do programa com a montanhista e médica.
Entre outras experiências, Karina ainda contará como está sendo trabalhar na linha de frente no combate ao coronavírus no Hospital de Campanha do Anhembi, em São Paulo.E MAIS:Em meio à pandemia, empresa Águia Center apoia atleta de Jiu-Jitsu e projeto infantil; vejaCinco brasileiros na lista: Confira os melhores 25 jogadores dos últimos 25 anos, segundo revista inglesaManhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...COVID-19: Campeonato Português retorna com surpresa, e Brasil ultrapassa 32 mil mortes pela doença E MAIS: