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Futebol Americano

Atleta do Black Knights sofre lesão nas costas e não sente as pernas

Edison Oliveira, wide receiver da equipe capixaba de futebol americano, teve o problema durante jogo contra o Dark Owls
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:14

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:14

Edison Oliveira, wide receiver do Black Knights Crédito: Léo Silveira/Divulgação
A derrota do Espírito Santo Black Knights, na Liga Nacional 2018 de futebol americano, para o Dark Owls, na tarde do último domingo, teve um capítulo triste. O wide receiver da equipe capixaba, Edison Oliveira, sofreu uma lesão na coluna e não está sentindo as pernas.
A lesão ocorreu ainda no início do terceiro quarto. Após um punt, Edison, que estava no special teams, encaixou a bola e caiu sentado no chão, quando foi tackleado por três adversários. Depois do lance ele saiu andando para a sideline, deu alguns passos e caiu sem sentir as pernas.
Edison foi levado para o Pronto Atendimento de Silva Jardim, município onde a partida foi realizada. No PA, foi feita uma radiografia, que não ficou constatada nenhuma fratura. Porém, sem muitos recursos, Edison foi transferido para o hospital Alberto Torres, localizado em São Gonçalo, para uma avaliação mais completa. Uma tomografia computadorizada foi feita e também não ficou constatada nenhuma lesão, porém, ele ainda continua sem sentir as pernas. O wide receiver capixaba permanece sob avaliação no hospital Alberto Torres, junto dos seus familiares.
Os médicos que atenderam Edison suspeitam que o lance tenha ocasionado um edema (inchaço), que pode estar comprimindo os nervos. Por causa dessa compressão, os impulsos nervosos do cérebro não chegam aos membros inferiores. A expectativa é de que Edison se recupere quando ocorrer uma melhora do edema.
De acordo com Emerson Tononi, que é jogador e vice-presidente do Black Knights, Edison está consciente e recebendo inúmeras mensagens de apoio de todo o Brasil.
- Ele tá consciente e recebendo mensagem do Brasil inteiro. A família do futebol americano aqui no Brasil é muito unida. Nós informamos a situação em alguns grupos de WhatsApp e muita gente está mandando mensagem de apoio para ele. Isso tá sendo muito importante.

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