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Futebol de Areia

Atlanta/Pega Reta e Geração/Doctum decidem a Copa Vitória 2018

A decisão acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h45, nas areias da Praia de Camburi, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 16:32

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 16:32

O futebol de Areia capixaba vai conhecer o seu primeiro campeão em 2018. Nesta sexta-feira (19), a partir das 20h45, na arena montada na Praia de Camburi, em frente ao hotel Aruan, Atlanta/Pega Reta e Geração/Doctum farão a decisão do título da Copa Vitória de Futebol de Areia, uma das mais tradicionais competições do Brasil na modalidade.
Os meninos do Geração/Doctum se garantiram na grande final Crédito: Divulgação/Geração
As equipes finalistas vão terminar a competição como começaram. Atlanta e Geração fizeram suas partidas de estreia na chave "C" do torneio, com vitória por 3 a 0 para o Geração naquele momento. O Atlanta não perdeu mais e vem num embalo frenético para a final, como a vitória por 2 a 1 em cima de um dos favoritos ao título, o Craques da Praia, na noite de quinta-feira, que garantiu à equipe de Santo Antônio a vaga na decisão. Já o Geração/Doctum venceu as duas primeiras partidas na primeira fase, mas teve um tropeço contra o Santa Lúcia, na derrota por 3 a 1, que acendeu o alerta para a equipe, que mesmo com a derrota se classificou em primeiro da chave e venceu seus dois jogos na segunda fase, sendo ontem uma vitória por 6 a 2 em cima do Esquina FC, que também deu à equipe a vaga na final.
E, para a decisão, as equipes preferem o discurso da cautela. Para Maguinho, atacante do Atlanta/Pega Reta, decisão é um jogo à parte. "Só de estar na final já significa que vai ser jogo bom. Quem chega quer brigar pra vencer. Nós perdemos na estreia, mas sabemos do nosso potencial. Não vejo favoritos, mas sei que vai ser um jogão", garante o atleta que briga pela artilharia da competição, junto com Alezyr, do Geração/Doctum.
Já para Rui Mota, que chega à sua segunda final consecutiva com o Geração, toda final pede concentração ainda maior para quem quiser vencer. "Temos bons valores individuais, mas o que tem que prevalecer hoje é a força do nosso conjunto. Final temos que minimizar os erros, ter atitude pra jogar, e caprichar nas finalizações. Sabemos do potencial do nosso adversário e por isso requer uma concentração maior em todos os sentidos, seja na parte defensiva ou ofensiva", disse o defensor.
Decisão feminina
A Copa Vitória de Futebol de Areia também conhecerá seu campeão no naipe feminino. O invicto Vila Nova, campeão da edição 2017, enfrentará o São Pedro em mais esta decisão, já que as equipes também foram finalistas no ano passado. A decisão no feminino começa às 20 horas, na arena de Camburi, e terá nomes como Letícia Villar e Bárbara Colodetti mostrando talento nas areias.
 

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