Ativista Greta Thunberg ataca tenista suíço Roger Federer

Federer viu o nome dele ser envolvido em uma polêmica criada pela ativista sueca Greta Thunberg Crédito: AP

A ativista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, que defende o meio-ambiente, vem borbadeando o tenista suíço Roger Federer nas redes sociais com a hashtag #rogerwakeupnow com objetivo que o tenista corte seu vínculo com o banco Credit Suisse.

Segundo Greta, o banco seria o que mais investe em companhias que exploram o combustível fóssil com mais de 7.800 milhões de dólares anuais compartilhados entre mais de 40 empresas que mais contaminam o planeta.