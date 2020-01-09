Ativista Greta Thunberg ataca tenista suíço Roger Federer

A ativista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, que defende o meio-ambiente, vem borbadeando o tenista suíço Roger Federer nas redes sociais com a hashtag #rogerwakeupnow com objetivo que o tenista corte seu vínculo com o banco Credit Suisse.
Segundo Greta, o banco seria o que mais investe em companhias que exploram o combustível fóssil com mais de 7.800 milhões de dólares anuais compartilhados entre mais de 40 empresas que mais contaminam o planeta.
Federer é embaixador do banco e somente em 2019 teve mais de US$ 90 milhões ganhos em premiações e seus patrocinadores. Durante a carreira se calcula quase US$ 900 milhões e ele está nas proximidades de se tornar o primeiro tenista em atividade a ser bilionário.