Asfalto, CT , neve artificial... entenda como iniciar a prática de esportes de inverno no Brasil

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim se encaminham para o final, com a Cerimônia de Encerramento marcada para o próximo domingo, às 8h (de Brasília). Depois de semanas acompanhando bobsled, curling, hóquei no gelo, luge, patinação artística, patinação velocidade, skeleton, além de várias modalidades de esqui e snowboard, muitos torcedores se perguntam como praticar as modalidades de inverno no Brasil. É claro que em um país tropical é preciso fazer adaptações, mas não faltam opções para quem se apaixonou e quer praticar algum esporte de gelo ou neve.Aliás, essa é a primeira pergunta para quem quer praticar algum esporte de inverno: é de gelo ou de neve? Os esportes de gelo são praticados em lugares com pistas ou rinques com superfícies congeladas, como são os casos do bobsled, curling, hóquei no gelo, luge, patinação artística, patinação velocidade e skeleton. Os de neve, geralmente, são praticados em montanhas com neve natural ou mista e em espaços que tenham neve totalmente artificial.Bobsled

Não há ainda no Brasil uma pista para a prática da modalidade, mas existe um projeto, liderado por Edson Bindilatti, atual piloto da equipe, mas que se aposentará ao final de Pequim 2022, para a construção da primeira pista de push fixa do país em São Caetano do Sul (SP). O local servirá para aprimorar a largada do Brasil nas competições, uma das principais etapas para uma boa corrida. A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) também realiza Seletivas periodicamente para trazer novos atletas para a equipe. Os que passam pelo processo são levados para treinamentos fora do país, principalmente na América do Norte.Curling, patinação artística e hóquei no gelo

A CBDG mantem um Centro de Treinamento em São Paulo, a Arena Ice Brasil, onde é possível praticar as três modalidades. No caso do curling, o local é o único da América Latina com medidas oficiais e capacidade para receber competições internacionais. No caso da patinação artística e do hóquei no gelo, também há diferentes programas para quem quer praticar as modalidades, desde a classe de iniciantes, sejam jovens ou adultos, passando pelo intermediário, até para quem já tem um nível mais avançado de patinação e busca o alto rendimento. Esqui cross-country, esqui alpino e snowboardNo Brasil, existem algumas iniciativas que simulam neve, ou esportes de neve, e podem ser usadas para a prática tanto do esqui quanto do snowboard. No caso do cross-country, o país é um dos pioneiros na América no desenvolvimento da modalidade através do uso do rollerski, adaptação do esqui para o asfalto. A Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) tem núcleos de iniciação esportiva em cidades como São Paulo, São Carlos, Santos, Caraguatatuba, Campinas e Jundiaí. As pistas que simulam neve ficam em Gramado (RS) e São Roque (SP), sendo que em Gramado a pista é de neve de verdade, e em São Roque, um tapete que simula a neve. Demais esportes

Nos casos dos demais esportes - luge, patinação velocidade e skeleton e outras variantes do snowboard e do esqui, como o salto de esqui – ainda não é possível praticar no Brasil. Nesse caso, as Confederações de Gelo e Neve procuram brasileiros que moram no exterior e querem representar o Brasil e criam projetos para eles de acordo com uma avaliação baseada no desempenho.

Para entrar em contato com a CBDN, basta usar qualquer um dos canais da Confederação: pelo site (www.cbdn.org.br), Instagram (@brasilnaneve) ou Facebook (CBDNBrasil). Os contatos da CBDG são: site (www.cbdg.org.br), Instagram @icebrasil, Twitter @CBDGbr ou Facebook (desportosnogelo).