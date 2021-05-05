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Às vésperas da Olimpíada, Japão cogita prorrogar estado de emergência por conta do coronavírus

Depois de se reunir com membros do gabinete e conselheiros, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, falou com os repórteres nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 12:39

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:39

Crédito: AFP
O Japão está cogitando prorrogar um estado de emergência provocado pela Covid na capital, Tóquio, e em outras grandes áreas urbanas. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, disse aos repórteres que quer tomar uma decisão até o final desta semana. A medida pode colocar em dúvida a realização dos Jogos Olímpicos no país.
Saiba os atletas brasileiros com mais medalhas em Jogos Olímpicos!Segundo informam fontes ligadas à Reuters, as autoridades japonesas pendem para uma prorrogação das medidas nas prefeituras de Tóquio, Osaka, Kyoto e Hyogo para além de 11 de maio, já que o país enfrenta uma disparada de casos de Covid-19 nos últimos dias. Ainda segundo as fontes, uma proposta que veio à tona foi uma prorrogação até o final do mês de maio.
A renovação das medidas impostas no dia 25 de abril pode colocar em xeque a realização da Olímpiada de Tóquio, programada para começar em 23 de julho. Os Jogos ocorreriam no ano de 2020, mas foram adiados pela pandemia.Neste momento, pelas restrições em Tóquio e outras áreas urbanas, o governo exige que restaurantes, bares e casas de karaokê que servem bebidas alcoólicas permaneçam fechados. Grandes lojas de departamento e cinemas também foram fechados, e espectadores foram proibidos em grandes eventos.
O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, deve visitar o Japão no final deste mês, mas um estado de emergência mais longo poderia renovar os clamores públicos pelo cancelamento dos Jogos Olímpicos.

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