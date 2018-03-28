Artista do ES deixa cadeia e vence 'prisão invisível' com a arte

Mineirinho recebeu um quadro de presente do fã Vinicius de Menezes Lima Crédito: Carlos Alberto Silva

O passado não é motivo de orgulho, mas representa a história de um homem que deu a volta por cima. Caminho que fez com que um ex-presidiário saísse da marginalidade para ingressar no universo da arte. Esse ensinamento chegou da forma mais dura a Vinicius de Menezes Lima. Apaixonado por pintura, esportista nato e aficionado pelo surfe, ele viu o próprio mundo desabar quando, aos 27 anos, usou, de forma errada, sua inteligência. Foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em janeiro de 2011, após a polícia encontrar em uma residência em que ele estava 15 quilos de maconha. Vinicius foi condenado a 13 anos de prisão e cumpriu sete em regime fechado.

Fiz uma grande bobagem na juventude por conta da ilusão que vivia e quase acabei com minha vida. Eu levava uma vida de festas, noitada, sem responsabilidade e acabei preso. No começo foi bem difícil, triste, mas hoje vejo que tudo o que aconteceu foi para o meu bem. Deus sabe o que faz. Paguei o que devia para a Justiça e agora tenho tentado escrever uma nova história Vinícius, agora com 35 anos

Querido por detentos e respeitado por agentes penitenciários por apresentar um bom comportamento enquanto cumpria a pena, Vinicius hoje se arrepende de ter errado durante sua trajetória que o levou até o "inferno", como ele costumava chamar a cadeia.

Mesmo do lado de fora, após receber o alvará de soltura em janeiro deste ano, uma grade invisível o mantinha preso. Tudo o que ele pedia era uma porta aberta. E quando, finalmente, essa porta se abriu, ele se deparou com a admiração de pessoas pelo talento com o pincel. Vinicius percebeu que a luta pela liberdade tinha sido vencida ao receber incentivo de craques do surfe como Gabriel Medina, Filipe Toledo e Adriano de Souza, o Mineirinho, que foram personagens de quadros pintados pelo artista capixaba.

Gabriel Medina é outro surfista pintado por Vinicius Crédito: Acervo Pessoal

"O Filipe recebeu o quadro e gostou muito, me agradeceu. É algo que marca a gente. Outro cara que admiro bastante é o Mineirinho. Ele é um dos brasileiros mais antigos dentro do WCT, que ralou para chegar ao topo e tem minha admiração. Além disso, ele me recebeu super bem quando fui presenteá-lo com o quadro, curtiu muito a obra. Essa minha relação com o surfe sempre foi forte e quando estava preso sentia falta em não poder surfar, ir à praia. Pintar para o surfe era uma forma de matar a saudade", comentou.

Se Mineirinho, campeão mundial de surfe no World Surf League 2015, é declaradamente ídolo de Vinicius, a admiração é recíproca por parte do surfista profissional. Mineirinho, ao notar a beleza da obra executada pelo pintor natural de Jardim Camburi, em Vitória, ficou boquiaberto.

"Estou realmente impressionado com isso (quadro). Caramba, cara! Que desenho sensacional! Vou poder levar para casa, né? (risos)", disse o atleta ao receber o quadro das mãos de Vinicius.

ARTE COMO REFÚGIO

Ao chegar à Penitenciária Estadual II de Vila Velha, no Complexo do Xuri, Vinicius foi um dos primeiros detentos a ser convidado a integrar o projeto "Eu Faço Arte", criado em 2011  mesmo ano em que Vinicius foi detido , que contava inicialmente com a participação de outros 14 presos. A ideia de utilizar a pintura como uma forma de ressocialização foi determinante para o pintor.

"O projeto 'Eu Faço Arte', realizado pela Sejus, me ajudou a reorganizar minhas ideias. Ser chamado para integrar o trabalho me trouxe alívio e pude despertar um desejo antigo que eu tinha na infância: mexer com arte. Estudei bastante sobre a história da arte e, de certa forma, isso me fazia esquecer das dificuldades. Ganhei forças para poder reescrever minha trajetória", afirmou Vinicius.

O talento de Vinicius, porém, não está restrito somente ao mundo do esporte. O artista já pintou quadro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e do cantor Bezerra da Silva, falecido em 2005. Por outro lado, um das obras tornou-se especial na galeria de Vinicius: o quadro feito em homenagem a médica Milena Gottardi, assassinada em setembro de 2017, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória.

Médica Milena Gottardi é homenageada por Vinicius Crédito: Acervo Pessoal

"O irmão da Milena me deu uma foto linda em que ela estava com uma criança que vinha fazendo tratamento de câncer. Resolvi pintar o quadro e fazer a homenagem. É algo que mexeu muito comigo por conta da forma em que ela foi morta e porque era uma médica querida", concluiu Vinicius.

OPORTUNIDADE

Tráfico de drogas e associação do tráfico. Não foi esse o currículo que pesou na vida de Vinicius de Menezes Lima quando deixou o presídio. Foi a confiança em seu próprio talento. O artista capixaba resolveu dar uma segunda chance a si mesmo em busca de redenção. Hoje, como uma maneira de ter uma renda através do próprio trabalho, ele também faz encomendas e vende suas obras.

"Foi o jeito que encontrei para ganhar um dinheiro e me manter em atividade, praticando, estudando. Infelizmente existe um preconceito grande na sociedade e é complicado conseguir emprego. Ao saber que a pessoa é um ex-detento as pessoas olham de forma diferente. Mas estou correndo atrás", frisou.

PREMIADO

Durante o cumprimento da pena, Vinicius participou de projetos de pintura em unidades por onde passou e foi o vencedor da 2ª edição do concurso de pintura do projeto Mãos que Falam, em 2015. Já em 2016 ele fez parte da comissão julgadora do concurso.

Quadro do cantor Bezerra da Silva desenhado por Vinicius Crédito: Acervo Pessoal

Ao longo do período que permaneceu sob a custódia do Estado, Vinicius teve quadros pintados por ele expostos nas mostras de decoração Morar Mais por Menos, em 2014, e Morar Mais Vitória, em 2016.