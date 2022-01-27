Arena Verão+ ocorre neste fim de semana com estrelas do futevôlei

Entre os dias 28/01 e 06/02, atletas amadores, renomados e convidados desfilarão suas habilidades de Futevôlei nas quadras da Arena Verão+. A programação conta com o Mikasa Open, torneio de maior premiação do calendário nacional, com o Campeonato Paulista, além de um jogo das estrelas.Ao todo, a competição será disputada em seis categorias: Iniciante, Amador, Open, Intermediário, Master e Profissional. Alguns nomes que são verdadeiras estrelas já estão confirmados entre os participantes, como a campeã mundial Natállia Guitler e sua dupla, Vanessa Tabarez, e Brisa e Sandrey, atuais campeões do Mikasa Open. Somados todos os inscritos, a semana de evento reunirá cerca de 500 atletas e distribuirá R$ 32 mil em premiação.

Além de grandes nomes do futevôlei, vários ex-jogadores de futebol também mostrarão seu talento nas areias da Arena Verão+. Fábio Luciano, Michel Bastos, André Santos, Mancini, Rodrigo Fabri e Ricardinho são alguns nomes. Para o jogo das estrelas, a ex-jogadora Milene Domingues e a influenciadora Alê Xavier se enfrentarão. No masculino, o comediante Renato Albani, o cantor Bruninho, da dupla Bruninho & Davi, estão entre os garantidos.

O evento seguirá todos os protocolos indicados pelas autoridades do Estado de São Paulo e autoridades locais na prevenção à Covid-19. Por isso, a Arena Verão+ receberá em sua quadra principal 70% da capacidade: 1.400 pessoas. Para acessar o evento, será exigido um comprovante do ciclo vacinal completo ou exame PCR negativo feito com no máximo 72h de antecedência. O uso de máscara será obrigatório, além da aferição da temperatura corporal.Participantes inscritos:Duplas Masculinas / Pontuação feita no último anoBrisa/Sandrey 6400Juninho/Neguebinha 4600Parana/Tavinho 4000Gui Nasc/Saldanha 2500Kibinho/Biel 2200Mago/Gugu 2100Inácio/Novinho 2000Happ/Juninho RJ 1900Vinicius/Gui BSB 1900Zanol/Belinho 1200

Duplas femininas / Pontuação alcançada em 2021Ray e Lane 5200 Lana e Josy 5000 Natália e Vanessa 2700 Liz e Bianca 2600 Pamela e Paula 2000 Ju Farias e Hellen 1800Ex-jogadores Dinelson e BreitnerIsael e Fábio LucianoLúcio e Zé LuizRodrigo Fabri e RicardinhoMichel BastosSandro e ManciniEsquerdinha e HélioAndré SantosGustavo e NetinhoSouza e ÁlvaroJocinei e FernandoVílson e BetoMagrãoDomingos e GasparFabrício e RafaelFelipe Adão

Para ninguém perder nenhum detalhe dos jogos, O SporTV preparou uma cobertura completa. Ao todo, serão mais de 6 horas de transmissão divididas em três dias. Além disso o torcedor também acompanhará as partidas através do canal oficial da Arena Verão+ no YouTube.