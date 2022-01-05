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Arena SND, em Assunção, vai receber a Copa América de futsal

Evento foi transferido para o Paraguai por conta de escalada de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 17:11

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:11

A Conmebol definiu que a Copa América de futsal será disputada na Arena SND, em Assunção, capital do Paraguai. O local pertence ao governo federal, foi reinaugurado em 2018 e tem capacidade para pouco mais de 5 mil pessoas. O evento acontecerá dos dias 29 de janeiro e 6 de fevereiro.
Na última terça-feira, a entidade anunciou a transferência da competição do Rio de Janeiro para o Paraguai por causa da escalada de casos de Covid-19 na capital fluminense. A mudança vem após a CBF recomendar a mudança de local e o governo brasileiro exigir comprovante de vacinação para quem chegar ao solo do país. Ambas as medidas foram em dezembro.
À exceção dos donos da casa, as delegações começarão a chegar para a disputa no dia 27. A Seleção Brasileira tentará manter a hegemonia, em busca da 11ª taça. Ao todo, dez seleções foram divididas em dois grupos de cinco. O Grupo A tem o Brasil como cabeça de chave, além de Uruguai, Colômbia, Equador e Chile. Já o Grupo B tem Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru.
A competição acontecerá em duas etapas: fase de grupos e fase final (disputas de 9º, 7º e 5º lugares, semifinal, disputa de 3º e final). Todas serão disputadas em uma única rodada de partidas.
A última edição do torneio foi realizada em 2017, em San Juan (ARG). Na ocasião, os brasileiros conquistaram o troféu pela décima vez, se distanciando como o maior vencedor da história da competição, seguido pela Argentina, com duas taças.
Crédito: Inauguradaem2018,ArenaSNDtemcapacidadeparapoucomaisde5milpessoas (Foto:Divulgação

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