Areia: Mão e Bruno Xavier são convocados para o Desafio Internacional

O Brasil está convocado para o Desafio Internacional de Beach Soccer, evento que abre o calendário 2018 da modalidade, e que terá a seleção brasileira enfrentando a Suíça em duas partidas nos dias 27 e 28 deste mês, nas areias da Praia do Gonzaga, em Santos. Gilberto Costa, técnico da equipe nacional, manteve a base do grupo que conquistou o título do Grand Prix Internacional da China, em Quanzhou, no mês passado, com apenas uma novidade na lista: o atacante baiano Nelito, eleito "Melhor Jogador" do Mundialito de Clubes vestindo a camisa do Lokomotiv (Rússia), disputado em dezembro, em São Paulo. Invicto há 49 partidas, o Brasil, atual pentacampeão invicto da Copa do Mundo FIFA (2017-2009-2008-2007-2006), terá pela frente um dos seus rivais mais tradicionais nas areias e Nelito não esconde a felicidade em voltar a vestir a amarelinha.

O goleiro Mão e o atacante Bruno Xavier iniciaram os treinos Crédito: Pauta Livre/Divulgação

"Estou muito feliz pela convocação, por estar de volta à Seleção Brasileira. Tive uma ótima temporada no ano passado, estou muito confiante e mais maduro como jogador. Poder voltar a vestir a camisa do Brasil é o melhor começo de ano que eu poderia querer", afirmou o jogador, que tem 20 jogos oficiais e já marcou oito gols pelo Brasil.

O último confronto entre brasileiros e suíços foi na China, com vitória do Brasil por 11 a 3. A equipe se apresenta no início da próxima semana para treinamentos no CT da CBSB (Confederação de Beach Soccer do Brasil), na praia do Leme, zona Sul do Rio de Janeiro (programação será informada nos próximos dias). Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou 11 competições e está invicto com 11 títulos: Grand Prix Internacional 2017 (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

Abaixo a relação de convocados

Goleiros - Mão (Sampaio Corrêa-MA) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores - Bruno Xavier (CTM Missão-ES), Filipe (Delta Saratov-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), Luquinhas (Vasco da Gama-RJ) e Antônio (Vasco da Gama-RJ)