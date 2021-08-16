Araújo se sagra campeão da Liga do Rio de Janeiro de Fut7

O Araújo é o campeão da Liga do Rio de Janeiro de Fut7. Com show de Marcelinho, que marcou duas vezes, e Thiago Conde e Coelho, a equipe da Cidade de Deus garantiu a vitória por 4 a 1 sobre o Prime (que marcou com Ximenes) e o troféu do principal torneio amador do município na modalidade. O confronto, porém, teve um início bastante truncado e com pouca criatividade. Aos 12 minutos, Marcelinho tomou as rédeas e abriu o marcador para o Araújo. O meia recebeu de Sidão e marcou um belíssimo gol.
Logo após a volta do intervalo, a equipe ampliou sua vantagem. Lipão engatou contra-ataque e Thiago Conde balançou a rede. O Prime ensaiou uma reação e chegou a diminuir quando Ximenes aproveitou boa jogada.
Contudo, em nova investida, a equipe da Cidade de Deus viu Marcelinho ampliar de cabeça. Thiago Coelho deu números finais e sacramentou o título com o 4 a 1 para o Araújo.