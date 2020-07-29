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Arábia Saudita cria academia de esportes e visa bons resultados

Projeto do país espera contar com o descobrimento e desenvolvimento de jovens talentos nas escolas para que possam formar uma geração de ouro, principalmente no futebol...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 13:03

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:03

Crédito: Projeto visa desenvolvimento do esporte na Arábia Saudita (Divulgação
A Arábia Saudita apresentou a tão esperada Mahd Sports Academy, um projeto que se concentra na descoberta e desenvolvimento de talentos sauditas locais dentro e fora do país. Com a inclusão de esportes individuais e em grupo, meninas e meninos entre 6 e 12 anos poderão participar do novo plano.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, parabenizou o país pela abertura de seu novo projeto esportivo que afetará positivamente o futebol, pois é a modalidade mais popular na Arábia Saudita. José Mourinho também elogiou a iniciativa dos árabes de aumentar as horas de prática infantil com brincadeiras. Fabio Capello, Roberto Mancini e Edwin Van der Sar estavam entre outras figuras do futebol que elogiaram o plano.
Espera-se que Mahd se torne uma das maiores academias de esportes do mundo na próxima década, pois a Arábia Saudita pretende criar uma nova geração de ouro que permita a seleção competir em nível continental e internacional. Isso ocorre após uma série de falhas que a equipe nacional enfrentou nos últimos anos, como perder 5-0 para a Rússia na Copa do Mundo da FIFA 2018 e não ganhar a Copa da Ásia de 2019.
Apesar dessas derrotas, a Arábia Saudita está desfrutando de uma Era de Ouro, com novos regulamentos que permitem sediar eventos esportivos de classe mundial no país. Enquanto o Reino mira a Visão 2030, já sediou a Supercopa da Itália, a Supercopa da Espanha e o Campeonato Mundial de Boxe. A academia em si é o resultado desses eventos, pois o país pretende competir desenvolvendo talentos locais de classe mundial.
A academia procurará jogadores de duas maneiras: a primeira até a escola primária, onde mais de 10.000 professores de educação física, juntamente com os olheiros, treinarão e procurarão jogadores, respectivamente. A segunda etapa envolve a eleição dos jovens para o centro de descoberta de talentos, que o país pretende ter 44 até o final de 2025, incluindo 1,7 milhão de participantes.
O Príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Ministro dos Esportes, comentou sobre a academia
- Este projeto é um passo de sonho para a Arábia Saudita, com o país agora focado na criação de talentos sauditas de classe mundial que deixarão seu país orgulhoso.
Abdulla bin Faisal Hammad, gerente executivo da Mahd Sports Academy, explicou a situação dos jovens da Arábia Saudita.
- Temos mais de 1,7 milhão de estudantes do ensino fundamental que praticam esportes durante uma hora por semana, mas seus talentos não são reconhecidos até os 14 anos. Nesta idade, é mais difícil criar um campeão de esportes, se pudermos nos conectar com eles mais cedo e fornecer a eles um treinamento melhor e mais, podemos criar jogadores melhores.

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