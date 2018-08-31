Aprendendo com os erros: Valério Fabiano quer 'voar' na Dez Milhas

Há muito o que se aprender com os erros. E é nesta Dez Milhas Garoto que Valério Fabiano quer se superar e fazer história. Natural de Divino São Lourenço e corredor do Cruzeiro, ele será o único capixaba na elite masculina da principal corrida de rua do Espírito Santo, que acontece amanhã, de Vitória a Vila Velha.
Nos últimos anos, ele se revezava entre quarto e quinto lugar geral, mas em 2017 teve um desempenho um pouco abaixo do esperado: foi o sexto colocado. O motivo? A Terceira Ponte.
Esse ano fiz um trabalho específico e muito bom para subir a ponte já entre os cinco primeiros. Se subir atrás fica um pouco mais difícil. Então quem sobe a Terceira Ponte bem, ajuda bastante, principalmente se estiver na frente.
Ele promete uma subida boa na Terceira Ponte e fôlego para dar e vender também. Isso porque Valério, que tem 30 anos, passou a treinar para provas mais longas este ano. O foco agora é maratona, já pensando em Tóquio-2020. Com treinamentos mais intensos, o atleta está mais resistente e confiante. Tentar superar os africanos é a meta a ser batida a cada edição da Dez Milhas. Amanhã não será diferente.
Estou indo muito confiante e não devo cansar tanto, já que meus treinos estão mais voltados para maratonas. Em provas mais curtas até sobra (risos). O último título da Dez Milhas de um brasileiro foi em 2010 com o Marílson (Gomes dos Santos) e tenho o sonho de ser o primeiro capixaba a vencer. Se não conseguir ficar em primeiro lugar, quero pelo menos subir ao pódio.
As três principais competições do calendário de Valério acontecem justamente no segundo semestre. Além da Dez Milhas, ele ainda vai correr a Volta da Pampulha e a São Silvestre, provas muito tradicionais do calendário de atletismo do País. São as provas mais importantes para mim e minha meta no ano é correr bem nas três, finalizou o atleta.