Aprendendo com os erros: Valério Fabiano quer 'voar' na Dez Milhas

O capixaba Valério Fabiano corre pelo Cruzeiro Crédito: Acervo pessoal

Há muito o que se aprender com os erros. E é nesta Dez Milhas Garoto que Valério Fabiano quer se superar e fazer história. Natural de Divino São Lourenço e corredor do Cruzeiro, ele será o único capixaba na elite masculina da principal corrida de rua do Espírito Santo, que acontece amanhã, de Vitória a Vila Velha.

Nos últimos anos, ele se revezava entre quarto e quinto lugar geral, mas em 2017 teve um desempenho um pouco abaixo do esperado: foi o sexto colocado. O motivo? A Terceira Ponte.

Esse ano fiz um trabalho específico e muito bom para subir a ponte já entre os cinco primeiros. Se subir atrás fica um pouco mais difícil. Então quem sobe a Terceira Ponte bem, ajuda bastante, principalmente se estiver na frente.

Ele promete uma subida boa na Terceira Ponte e fôlego para dar e vender também. Isso porque Valério, que tem 30 anos, passou a treinar para provas mais longas este ano. O foco agora é maratona, já pensando em Tóquio-2020. Com treinamentos mais intensos, o atleta está mais resistente e confiante. Tentar superar os africanos é a meta a ser batida a cada edição da Dez Milhas. Amanhã não será diferente.

Estou indo muito confiante e não devo cansar tanto, já que meus treinos estão mais voltados para maratonas. Em provas mais curtas até sobra (risos). O último título da Dez Milhas de um brasileiro foi em 2010 com o Marílson (Gomes dos Santos) e tenho o sonho de ser o primeiro capixaba a vencer. Se não conseguir ficar em primeiro lugar, quero pelo menos subir ao pódio.